T20 World Cup 2021: धोनी की मौजूदगी से टीम इंडिया को 3 बड़े फायदे, 14 साल बाद चैंपियन बनेगी विराट सेना!

नई दिल्ली: आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के लिए एमएस धोनी (MS Dhoni) को टीम इंडिया (Team India) का मेंटर बनाया गया है, जिसको लेकर 'कैप्टन कूल' (Captain Cool) के फैंस में खुशी की लहर है.

बीसीसीआई के सचिव जय शाह (BCCI Secretary Jay Shah) ने खुद महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) के इस नए रोल का ऐलान वीडियो मैसेज के जरिए किया था. शाह ने बताया कि टीम इंडिया (Team India) के पूर्व कप्तान इस नए रोल के लिए राजी हो गए हैं.

यह भी पढ़ें- सिर्फ एक ही शख्स विराट कोहली को कप्तानी से हटा सकता है, सामने आया बड़ा नाम

एमएस धोनी (MS Dhoni) के मेंटर बनना टीम इंडिया (Team India) के लिए बेहतरीन फैसला है, उनकी मौजूदगी के 3 बड़े फायदे हैं जिससे आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में विराट कोहली की सेना चैंपियन बन सकती है

खिताब जीता.

The announcement from Mr. @JayShah , Honorary Secretary, BCCI, which made the entire nation happy. pic.twitter.com/2IaCynLT8J

Mr. @msdhoni will join #TeamIndia for the upcoming #T20WorldCup as a mentor.

1. तजुर्बे का फायदा

एमएस धोनी (MS Dhoni) की कप्तानी में टीम इंडिया (Team India) ने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीती है, लेकिन विराट कोहली ऐसा करने में अब तक नाकाम रहे हैं. माही जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट में प्रेशकर का सामना कैसे किया जा सकता है. उनके तजुर्बे का का फायदा विराट समेत पूरी टीम को मिल सकता है जिसमें कई यंग प्लेयर्स शामिल हैं.

The Reunion we all have been waiting for @msdhoni returns to mentor #TeamIndia for the #T20WorldCup

How excited are you to see him back? pic.twitter.com/znPWBLeYNo

— BCCI (@BCCI) September 8, 2021