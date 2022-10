MS Dhoni: क्रिकेट के बाद फिल्म जगत में जलवा दिखाएंगे धोनी, इन भाषाओं में बनाएंगे फिल्में

MS Dhoni Production House: महेंद्र सिंह धोनी अपनी करिश्माई कप्तान के लिए फेमस हैं. उन्होंने अपने शांत और चतुर दिमाग से टीम इंडिया को कई मैच जिताए हैं. वह 15 अगस्त साल 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन वह अभी भी IPL में खेल रहे हैं. अब क्रिकेट के मैदान के बाद महेंद्र सिंह धोनी फिल्म जगत में भी जलवा दिखाने को तैयार हैं. इसके लिए उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

फिल्मी दुनिया में दिखाएंगे दबदबा

महेंद्र सिंह ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है. यह धोनी एंटरमेंट के नाम से चलेगा. इस बात की जानकारी LetsCinema ने रविवार को ट्वीट करते हुए दी है. उन्होंने एक फोटो भी शेयर की, जिसमें धोनी नजर आ रहे है और उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम भी.

#LetsCinemni is launching his film production company in south ‘Dhoni Entertainment’ to produce films in Tamil, Telugu and Malayalam. pic.twitter.com/zgTxzdSynT

— LetsCinema (@letscinema) October 9, 2022