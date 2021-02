Sharad Pawar ने दी Sachin Tendulkar को नसीहत, 'अपने क्षेत्र से अलग विषय पर बोलने में बरतें सावधानी'

नई दिल्ली: सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने जब से अमेरिकी सिंगर रिआना (Rihanna) के ट्वीट पर रिएक्शन दिते हुए भारत की एकजुटता पर बात की है तब से काफी विवाद हुआ है. अब एनसीपी (NCP) सुप्रीमो शरद पवार (Sharad Pawar) ने मास्टर ब्लाटर को नसीहत दी है ताकि भविष्य में ऐसे विवादों से बचा जा सके.

पवार ने क्या कहा?

शरद पवार (Sharad Pawar) ने सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को सलाह देते हुए कहा, 'सचिन को किसानों के बारे में बोलने के दौरान काफी सावधानी बरती चाहिए.' सचिन तेंदुलकर द्वारा किसान आंदोलन के संबंध में प्रतिक्रिया दिए जाने के सवाल पर पवार ने कहा कि लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा, ‘मैं सचिन तेंदुलकर को सुझाव दूंगा कि उन्हें अन्य क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर बयान देने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए.’

पवार ने किया क्रेंद सरकार पर वार

पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार (Sharad Pawar) ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला, उन्होंने कहा, ‘ये प्रदर्शनकारी किसान हैं जो हमारे देश का पेट भरते हैं. इसलएि, इन्हें खालिस्तानी या आतंकवादी कहना उचित नहीं है.’

सचिन ने रिआना पर साधा था निशाना

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने ट्विटर पर लिखा था कि, 'भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता. बाहरी ताकत दर्शक हो सकते हैं, लेकिन भागीदार नहीं. भारतीय नागरिक भारत के बारे में जानते हैं. हम एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट रहें' #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda'

India’s sovereignty cannot be compromised. External forces can be spectators but not participants.

Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation.#IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 3, 2021

क्या बोलीं रिआना?

32 साल की अमेरिकी सिंगर रिआना (Rihanna) ने दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट बंद होने पर एक न्यूज वेबसाइट की खबर को शेयर करते हुए किसानों का पक्ष लिया था. रिआना ने लिखा, 'हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं?' इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में #FarmersProtest का हैश टैग भी दर्ज किया था.

केरल में हुआ सचिन का अपमान

सचिन ने जो भारत की एकजुटता की बात कही वो केरल (Kerala) में मौजूद इंडियन यूथ कांग्रेस (Indian Youth Congress) के नेताओं को इतनी नागवार गुजरी कि इन लोगों भारत रत्न पाने वाले दिग्गज का अपमान कर दिया. कोच्चि (Kochi) में कांग्रेसी नेताओं ने मास्टर ब्लास्टर के कटआउट पर काला तेल गिराया और विरोध में नारे लगाए.

Kerala: Members of Indian Youth Congress pour black oil on a cut-out of Sachin Tendulkar in Kochi, over his tweet on international personalities tweeting on #FarmLaws. pic.twitter.com/Vy2DYuDk15 — ANI (@ANI) February 5, 2021