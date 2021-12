टीम इंडिया से दूर चोटिल Rohit Sharma बने 'गुरु', NCA में अंडर 19 टीम को दिए जीत के मंत्र

नई दिल्ली: रोहित शर्मा, विराट कोहली, सौरव गांगुली और बीसीसीआई ये कुछ नाम पिछले कई दिनों से क्रिकेट जगत में गूंज रहे हैं. 26 दिसंबर से टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसके लिए टीम इंडिया विराट कोहली की अगुवाई में रवाना हो चुकी है. धाकड़ ओपनर और सफेद गेंद में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा चोटिल होने की वजह से साउथ अफ्रीका नहीं गए हैं.

भारत के विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं. दोनों ही चोट की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज से बाहर हैं. रोहित को हैमस्ट्रिंग है, जिसे ठीक होने में तीन से चार हफ्ते का टाइम लगेगा. एनसीए में ही अंडर 19 टीम है रोहित ने उनको जीतने के टिप्स दिए हैं.

भारत की अंडर 19 टीम इस समय एनसीए में है, जहां उन्हें रोहित शर्मा ने चैंपियन बनने के तरीके बताए हैं. बीसीसीआई (BCCI) ने ट्विटर पर फोटो शेयर करते हुए लिखा है, 'टीम इंडिया के लिमिटेड ओवर्स के कप्तान रोहित शर्मा ने बेंगलोर में एनसीए में रिहैबिलिटेशन के दौरान अपने टाइम का सही यूज किया है. यहां प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों को खेलने के तरीके और जीतने के टिप्स बताएं हैं.' रोहित ने युवा खिलाड़ियों के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं.

Priceless lessons

#TeamIndia white-ball captain @ImRo45 made most of his rehab time as he addressed India’s U19 team during their preparatory camp at the NCA in Bengaluru. pic.twitter.com/TGfVVPeOli

— BCCI (@BCCI) December 17, 2021