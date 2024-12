OUT या NOT OUT...यशस्वी जायसवाल के विकेट पर मचा बवाल, क्या टीम इंडिया के साथ हुई बेईमानी?

India vs Australia Melbourne Test Yashasvi Jaiswal Controversy: मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार पारी खेली. उन्होंने 208 गेंद की मैराथन पारी में 84 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके लगाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को इस मैच में जीत के लिए 340 रन का टारगेट रखा. रोहित शर्मा की टीम को मैच ड्रॉ कराने के लिए पूरे दिन बल्लेबाजी करने की चुनौती मिली. भारत की दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल के विकेट को लेकर बड़ा विवाद हुआ.

यशस्वी को कमिंस ने किया आउट

भारत के 6 विकेट पर 130 रन पर गिर चुके थे. यहां से यशस्वी और वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर मैच बचाने की जिम्मेदारी थी. यशस्वी और सुंदर ने मिलकर 45 गेंदों का सामना किया और 10 रन की साझेदारी की थी. पैट कमिंस ने 71वें ओवर में यशस्वी को आउट कर मैच को पलट दिया. उनके बाउंसर पर भारतीय ओपनर ने बल्ला चला दिया. गेंद विकेटकीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में गई. मैदानी अंपायर ने उन्हें आउट नहीं दिया.

स्निकोमीटर में कुछ नहीं था साफ

यशस्वी को आउट नहीं देने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैरान हो गए. कंगारू कप्तान पैट कमिंस ने रिव्यू लेने का फैसला किया. रीप्ले में यह दिख रहा था कि बॉल यशस्वी के बल्ले और ग्लव्स को छूकर कैरी के पास गई थी. हालांकि, स्निकोमीटर में यह साफ नहीं दिखा. स्निकोमीटर में कहीं से ऐसा नहीं लगा कि गेंद कहीं भी लगी है. थर्ड अंपायर ने स्निकोमीटर को नजरअंदाज करते हुए अपनी आंखों पर भरोसा किया और यशस्वी को आउट करार दिया.

Third Umpire giving the decision on Yashasvi Jaiswal.

"They can make of it what they like. That clearly hit the glove."

"As far as I'm concerned, there's no argument whatsoever."

- Ricky Ponting on the Jaiswal wicket #AUSvIND

— 7Cricket (@7Cricket) December 30, 2024