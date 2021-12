पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बड़ा कारनामा, टी-20 इंटरनेशनल में बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

कराची: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. वेस्टइंडीज के खिलाफ सोमवार को पहला टी20 मैच 63 रनों से जीतते ही पाकिस्तान ने एक साल में सबसे ज्यादा 18 टी-20 इंटरनेशनल मैच जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. पाकिस्तान की इस साल 2021 में यह 18वीं टी20 जीत है.

टी-20 इंटरनेशनल में बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

टी20 क्रिकेट में इस साल यह किसी भी टीम की सर्वाधिक जीत है. पाकिस्तान ने इस दौरान अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा. एक कैलेंडर ईयर में 18 टी20 मैच जीतने वाली पाकिस्तान पहली टीम बन गई है. इससे पहले पाकिस्तान ने साल 2018 में कुल 17 टी20 मैच जीते थे.

Another feat for an OUTSTANDING team:

Pakistan have beaten their own record (17 wins) set in 2018!#HumTouKhelainGey

