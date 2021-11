बैंडमिंटन: पीवी सिंधु इंडोनेशिया मास्टर्स से हुई बाहर, इस खिलाड़ी ने दी मात

बाली: भारतीय शटलर पीवी सिंधु (PV Sindhu) महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची (Akane Yamaguchi) से हारने के बाद इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2021 टूर्नामेंट से बाहर हो गईं. मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी अपना बेस्ट प्रदर्शन करने में नाकाम रही और 32 मिनट तक चले एकतरफा मुकाबले में उन्हें 13-21, 9-21 से हार का सामना करना पड़ा.

दो बार की ओलंपिक मेडल विनर पीवी सिंधु (PV Sindhu) शुरुआत से ही बढ़त बनाने में जद्दोजहद करती दिखाई दी और पूरे मैच के दौरान बढ़त बनाने में नाकाम रहीं दूसरी तरफ अकाने यामागुची (Akane Yamaguchi) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंधु पर एक आसान जीत दर्ज की.

Ace Indian shuttler #PVSindhu (@Pvsindhu1) crashed out of the 2021 #IndonesiaMasters badminton tournament after losing to #Japan's #AkaneYamaguchi in the semi-finals of the women's singles event in Bali.

