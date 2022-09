Team India: विराट के खास दोस्त की जल्द होगी टीम इंडिया में एंट्री! गेंदबाजों के लिए साबित हो रहा काल

India A vs New Zealand A: न्यूजीलैंड की ए टीम (New Zealand-A) भारत की ए टीम के बीच खेले जा रहे चार दिवसीय सीरीज के आखिरी मैच में टीम इंडिया के एक धाकड़ बल्लेबाज की धमाकेदार पारी देखने को मिली. ये खिलाड़ी इस सीरीज में जमकर रन बना रहा है और टीम इंडिया में एंट्री करने के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर चुका है. दोनों टीमों के बीच ये चार दिवसीय सीरीज का आखिरी मैच है, इसके बाद तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी.

विराट के दोस्त का धमाल

आईपीएल 2022 में विराट कोहली की टीम का हिस्सा रहे रजत पाटीदार (Rajat Patidar) ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. रजत पाटीदार (Rajat Patidar) ने बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे चार दिवसीय मैच के तीसरे दिन एक शतकीय पारी खेली. इंडिया ए ने रजत पाटीदार (Rajat Patidar) की पारी के दम पर न्यूजीलैंड ए के सामने 416 रनों का लक्ष्य रखा है.

लगातार बल्ले से उगल रहे आग

रजत पाटीदार (Rajat Patidar) ने इस पारी मैच 135 गेंदों पर 109 रन की पारी खेली. इस पारी में रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के बल्ले से 13 चौके और 2 छक्के देखने को मिले. रजत पाटीदार (Rajat Patidar) ने इससे पहले इस सीरीज के पहले मैच में भी 256 गेंदों पर 176 रनों की पारी खेली थी. इस शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने टीम इंडिया में अपनी जगह बनाने के लिए सेलेक्टर्स का ध्यान जरूर अपनी ओर खींचा है.

आईपीएल 2022 में ऐसा रहा प्रदर्शन

रजत पाटीदार (Rajat Patidar) ने आईपीएल में कमाल का खेल दिखाया. आईपीएल 2022 में उन्होंने 12 मैचों में 40.4 की औसत से 404 रन बनाए. एलिमिनेटर मैच में तो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 54 गेंदों में 112 रनों की तूफानी पारी खेली थी. इसके बाद उन्होंने रणजी ट्राफी फाइनल में मैच विजयी शतक भी लगाया था. रजत पाटीदार (Rajat Patidar) इस समय शानदार फॉर्म में हैं और अब टीम इंडिया में आने के बडे़ दावेदार बन गए हैं.

