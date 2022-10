Ramiz Raja: 'मैं कुदरत का निजाम कहूंगी...' रमीज राजा ने विराट की सेंचुरी पर मीडिया से ही पूछा सवाल, मिला करारा जवाब

Ramiz Raja on Virat Kohli Century: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष रमीज राजा हाल में अपने इंटरव्यू में काफी मुखर नजर आए हैं. वह अकसर अपने बयानों को लेकर चर्चा में भी रहते हैं. अब ऐसा ही एक इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें वह विराट कोहली के 71वें शतक के बारे में बात कर रहे हैं. वह पाकिस्तान क्रिकेट, बाबर आजम और विराट को लेकर मीडिया से ही सवाल करते हैं लेकिन एंकर से उन्हें करारा जवाब मिलता है.

विराट ने जड़ा था तीन साल बाद शतक

विराट कोहली ने हाल में एशिया कप-2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में अपना पहला टी20 इंटरनेशनल शतक जमाया. यह शतक इसलिए भी खास था क्योंकि विराट करीब तीन साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में तिहरे अंक तक पहुंचने में कामयाब रहे. कोहली हालांकि उस मैच में भाग्यशाली भी साबित हुए क्योंकि उनके कैच फील्डर लपक नहीं पाए. इसी को लेकर रमीज राजा ने सवाल किया. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ पारी के दौरान कोहली के चार कैच छूटे थे, लेकिन किसी भी भारतीय प्रशंसक ने इस बारे में बात नहीं की.

रमीज ने उठाए सवाल

रमीज ने आगे मीडिया पर ही सवाल किया. उन्होंने कहा कि अगर कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज शतक बनाता है तो उसे मीडिया में उसी अंदाज में क्यों नहीं चलाया जाता, जैसे विराट को दिखाया गया. समा टीवी की एंकर ने राजा की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'ऐसा इसलिए है क्योंकि कोहली ने अपना 71वां अंतरराष्ट्रीय शतक करीब तीन साल तक नहीं बनाया था, वरना यह इतना महत्वपूर्ण नहीं होता.'

'कुदरत का निजाम कहूंगी'

राजा ने फिर कहा, 'आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उस मैच में उनके चार कैच गिराए गए थे, वह भी अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ. मेरा कहना यह है कि अगर कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज शतक बनाता है तो उसे उस तरह से क्यों नहीं चलाया जाता है. मीडिया में?' एंकर ने फिर से रमीज को काउंटर करते हुए कहा, 'उन चार कैच छूटने को तो मैं कुदरत का निजाम (प्रकृति का नियम) कहूंगी. यह 'कुदरत का निजाम' इन दिनों बहुत चल रहा है.'

