Suresh Raina के बाद Ravindra Jadeja ने बताई अपनी जाति, फैंस बोले, 'आपको शर्म नहीं आती'

नई दिल्ली: मौजूदा वक्त में रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) टीम इंडिया (Team India) के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार किए जाते है. जड्डू के टैलेंट की गवाह उनके रिकॉर्ड्स बयां करते हैं. वो न सिर्फ सटीक गेंदबाजी करते बल्कि विस्फोटक बल्लेबाजी करना भी बखूबी जानते हैं.

जडेजा का राजपूताना स्टाइल

जब रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) किसी मैच फिफ्टी या सेंचुरी लगाते हैं तो वो अपने बल्ले को तलवार की तरफ घुमाते है, इसे 'सोर्ड सेलिब्रिशन' (Sword Celebration) कहा जाता है. तलवार लहराना जडेजा के राजपूताना कल्चर (Rajputana Culture) की पहचान है.



'सोर्ड सेलिब्रिशन' पर उठे हैं सवाल

हालांकि रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के इस कदम की कई बार आलोचना हुई है. काफी लोगों का मानना है कि उन्हें अपनी जाति को इस तरह जाहिर नहीं करना चाहिए, लेकिन जड्डू इन बातों की परवाह नहीं करते, अब उन्होंने ऐसी बात कही है जिसकी वजह से फिर बवाल मचा है.

जडेजा ने फिर बताई अपनी जाति

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने 22 जुलाई को अपने ट्विटर पर लिखा, 'राजपूत बॉय फॉरएवर, जय हिंद.' भले ही जडेजा ने पहले भी ऐसा कमेंट किया है, लेकिन इस बार उनकी टाइमिंग पर सवाल उठाया जा रहा है. कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने ये बयान सुरेश रैना (Suresh Raina) को सपोर्ट करने के लिए दिया है.

रैना के बयान पर मचा बवाल

तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) के 5वें सीजन के पहले मैच के दौरान सुरेश रैना (Suresh Raina) टीवी चैट में नजर आए. तब उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर उनकी आलोचना करने लगे और माफी मांगने के लिए कहा. दरअसल 2008 से चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) की टीम का हिस्सा रहे रैना से एक कमेंटेटर ने पूछा कि उन्होंने दक्षिण भारतीय संस्कृति को कैसे अपनाया? उन्हें यहां के पहनावे में नाचते और सीटी बजाते देखा गया है.

मैं भी ब्राह्मण: रैना

इस पर सुरेश रैना (Suresh Raina) ने कहा, ‘मुझे लगता है, मैं भी ब्राह्मण हूं. मैं 2004 से चेन्नई में खेल रहा हूं. मुझे यहां कि संस्कृति से प्यार है. मैं अपने साथियों से प्यार करता हूं. मैं अनिरुद्ध श्रीकांत के साथ खेल चुका हूं. बद्री (सुब्रमण्यम बद्रीनाथ), बाला भाई (एल बालाजी) भी हैं. मुझे लगता है कि आपको वहां से कुछ अच्छा सीखने की जरूरत है. हमारे पास एक अच्छा प्रशासन है. मुझे चेन्नई की संस्कृति पसंद है और मैं भाग्यशाली हूं कि मैं सीएसके का हिस्सा हूं’.

Respect Suresh Raina Only Proud Bramhin Can Say On National Television That "I am also bramhin" #मैं_भी_ब्राह्मण pic.twitter.com/YMFGYfiRza — ADV. ASHUTOSH J. DUBEY (@AdvAshutoshDube) July 22, 2021

जडेजा पर फूटा फैंस का गुस्सा

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के ट्वीट पर लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है. एक फैन लिखा, 'एक क्रिकेटर के तौर पर आप ऐसी जातिवादी बातें करते हैं? हम पहले भारतीय हैं फिर कुछ और.' कई लोगों का मानना है कि एक क्रिकेटर को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए.

Was fan of you before you posted this. Seems like some arrogance in the above tweet and our youth shouldn't ideaoliz such mentality. Representing India at highest level should be your pride and not boosting about your caste @BCCI @imVkohli — Pragnesh Parmar (@pragnesh_1211) July 23, 2021

No proudness comes from birth, if you claim so then that's the biggest sickness. Be proud for what you had become and not with labels which they imposed on you. — varun pandian (@varunpandian) July 22, 2021

Sheer display of caste at such a reputed level. Shame. Indian cannot be caste free with these caste-obsessed people. — #I_STAND_WITH_DAINIK_BHASKAR (@iamvikramyadav) July 23, 2021

We should not promote castism after all you are a future doctor

If we say singh is king ,or brahmin is supreme or someone is cheeta tiger it shows that we are trying to see other as inferior

These all things effects hinduism — Rajan singh (@kumarso43321390) July 22, 2021

Sir jadeja now : pic.twitter.com/KPVjDiOTSL — Harsh Rαthore (@HPS_Rathore) July 22, 2021

Are you not ashamed to do such casteist talk as a cricketer? We are Indian firstly and lastly. — Professer X (@Professerx5) July 22, 2021