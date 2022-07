Ravindra Jadeja: IPL 2023 में CSK से नहीं खेलेंगे रवींद्र जडेजा? ऑलराउंडर की इस हरकत से मिला संकेत

Ravindra Jadeja In CSK: चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से एक है. महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने चार बार आईपीएल का खिताब जीता था. अब चेन्नई के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे कयास लगाए जाने लगे हैं कि वह आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से नहीं खेल सकते हैं. जडेजा आईपीएल 2022 में बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए थे.

जडेजा हुए थे फ्लॉप

रवींद्र जडेजा को आईपीएल 2022 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनाया गया था, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम को 8 में से 6 मैचों में हार मिली. वहीं, वह खुद गेंद और बल्ले से कमाल नहीं दिखा पाए. खराब प्रदर्शन से निराश होकर उन्होंने बीच में ही कप्तानी छोड़ दी और चोटिल होकर टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए.

जडेजा ने उठाया ये कदम

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान रवींद्र जडेजा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से टीम के 2021 और 2022 सीजन से संबंधित सभी पोस्ट इस संकेत में हटा दिए हैं. इससे ऐसा माना जा रहा है कि जडेजा आईपीएल 2023 में सीएसके की तरफ से नहीं खेल सकते हैं. जडेजा और CSK ने एक-दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था. इसके बाद उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई तक नहीं दी.

Ravindra Jadeja has deleted all those post which was related to CSK except the one he posted in 2016 - 2017.

Jadeja didn't wish Dhoni on his birthday this year. ( He does it every year ). He has also deleted all his CSK related posts on Instagram . Something is definitely not right.

Ravindra Jadeja will going to Leave CSK may be for 2023 season

Deleted almost every post related to CSK

Also listening about Deepak Chahar and Ambati Rayudu but not confirmed for these two

Hard day's for CSK fan to accept

— Deepjyoti Deka (@imdeepjyotideka) July 8, 2022