IND vs SA: रोहित शर्मा ने ऐसी क्या बात कर दी ताली पीटकर हंसने लगे दिनेश कार्तिक? Video वायरल

Dinesh Karthik-Rohit Sharma Laughter Video: भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मैच में मंगलवार को 49 रनों से करारी हार झेलनी पड़ी. हालांकि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की. मुकाबले के बाद कप्तान रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक खूब हंसी-ठिठोली करते नजर आए. बीसीसीआई के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो भी शेयर किया गया है.

रोहित की कप्तानी में सीरीज जीता भारत

दक्षिण अफ्रीका ने मंगलवार को तीसरे और अंतिम टी20 मैच में भारत को 49 रन से हराया. हालांकि सीरीज मेजबान टीम ने 2-1 से अपने नाम की. रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने लगातार दूसरी टी20 सीरीज जीती. इससे पहले उसने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था. इंदौर के होल्कर स्टेडियम में तीसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट पर 227 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया 178 रन पर ऑलआउट हो गई.

मैच के बाद जमा रंग

कप्तान रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक ने मैच के बाद खूब रंग जमाया. बीसीसीआई ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें दिनेश कार्तिक और रोहित एक-दूसरे के साथ हंसी-मजाक करते दिख रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि रोहित जैसे ही कोई बात बोलते हैं तो कार्तिक जोर-जोर से हंसते हैं. इतना ही नहीं, बाद में तो वह खूब जोर से ताली पीटते हैं और हंसते-हंसते नीचे की तरफ झुक जाते हैं.

A dash of laughter does not hurt after the series win! #TeamIndia captain @ImRo45 & @DineshKarthik share a lighter moment. #INDvSA pic.twitter.com/8WcTjcpOSF

— BCCI (@BCCI) October 4, 2022