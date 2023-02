Rohit vs Virat: रोहित शर्मा को इस दिग्गज ने बताया विराट कोहली से बहुत बेहतर बल्लेबाज, बयान से क्रिकेट जगत में मचा घमासान

Who is Better, Virat Kohli vs Rohit Sharma: विराट कोहली और रोहित शर्मा, आधुनिक युग के क्रिकेट के दो दिग्गज बल्लेबाज हैं. दोनों ही बेहद प्रतिभाशाली हैं और वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी धाक है. विराट और रोहित की तुलना भी अक्सर होती है लेकिन हर किसी की अपनी-अपनी पसंद है. लंबे समय तक विशेषज्ञ और दिग्गज क्रिकेटर फैंस के साथ इस पर चर्चा करते रहे हैं कि दोनों के बीच बेहतर बल्लेबाज कौन है, लेकिन बहस जारी है. इस बीच पाकिस्तान के पूर्व पेसर सोहेल खान ने इस पर अपनी पसंद बताई है.

रोहित को बताया विराट से कहीं बेहतर

पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाजों में शुमार सोहेल खान ने यूट्यूब पर 'नादिर अली पॉडकास्ट' शो में कहा कि विराट एक बड़े बल्लेबाज हैं लेकिन रोहित उनसे भी कहीं बेहतर हैं. इतना ही नहीं, सोहेल ने कहा कि रोहित शर्मा ने वर्ल्ड क्रिकेट में पिछले 10-12 साल से राज किया है. हालांकि सोहेल ने विराट कोहली की फिटनेस की तारीफ की. उन्होंने माना कि रोहित अगर बाउंड्री लगाते हैं तो विराट दौड़कर रन लेने के मामले में भी अव्वल हैं.

10-12 साल से विश्व क्रिकेट में रोहित का दबदबा

सोहेल खान ने कहा, 'मैं कोहली का सम्मान करता हूं क्योंकि वह बहुत बड़े बल्लेबाज हैं लेकिन गेंदबाज के रूप में मुझे लगता है कि रोहित शर्मा उनसे कहीं बेहतर हैं. उनकी तकनीक शानदार है. वह गेंद को बहुत देर से (टाइमिंग) खेलते हैं, जैसे उनके पास काफी समय होता है.' जब एंकर ने उन्हें सीमित ओवरों के क्रिकेट में रोहित के हालिया संघर्ष के बारे में याद दिलाया तो सोहेल ने उन्हें यह कहते हुए चुप करा दिया, 'पिछले 10-12 साल में उन्होंने विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा बनाया है.'

विराट की फिटनेस पर भी बोले सोहेल

अपने करियर में 9 टेस्ट, 13 वनडे और 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पाकिस्तान के इस गेंदबाज से जब पूछा गया कि रोहित और कोहली में से बेहतर बल्लेबाज कौन है, तो उन्होंने कहा कि भारत के मौजूदा कप्तान के पास बल्ले से पूरी तरह से रन बनाने की क्षमता है लेकिन विराट विकेटों के बीच दौड़कर भी रन बनाने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता रखते हैं और इसका कारण फिटनेस है. कोहली अपनी फिटनेस के आधार पर रन बनाते हैं. यदि वह एक सिंगल लेते हैं, तो तुरंत अगले के लिए तैयार हो जाते हैं. रोहित ऐसा नहीं करते. वह सिंगल लेते हैं और अगले के लिए कोशिश नहीं करते.'

