Boundary Count Rule: सचिन ने विश्व कप खत्म होते ही दी थी जो सलाह, ICC से अब बना नियम

नई दिल्ली: विश्व कप 2019 के खत्म होने के तीन महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने अपने उस विवादित बाउंड्री काउंट नियम (Boundary Count Rule) को हटा दिया है, जिसकी वजह से विश्व कप 2019 के फाइनल के विजेता का फैसला हुआ था. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (England vs New Zealand) के बीच हुए उस मैच में दोनों ही टीमों ने पहले 50 ओवर में और फिर सुपर ओवर में भी एक जितने रन बनाए थे, जिससे मैच का नतीजा निकालने के लिए बाउंड्री काउंट नियम का सहारा लिया गया था. अब जो नया नियम बना है उसके बारे में सलाह भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने उस मैच के अगले दिन ही एक इंटरव्यू में कर दी थी.

सचिन ने दी थी वही सलाह

इस मैच में इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया था क्योंकि मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड से 9 बाउंड्री ज्यादा लगाई थीं. इसके बाद से ही इस नियम की जमकर आलोचना होने लगी थी, जिसके बाद आईसीसी को इस नियम पर पुनर्विचार करना पड़ा. अब नए नियम के तहत फाइनल और सेमीफाइनल मैच टाई होने पर दोनों टीमों में तब तक सुपर ओवर कराए जाएंगे जब तक की एक टीम दूसरी टीम से ज्यादा रन नहीं बना लेती. लेकिन इस तरह की सलाह सचिन तेंदलुकर ने मैच के एक दिन बाद ही दे दी थी कि सुपर ओवर टाई होने की स्थिति में एक और सुपर ओवर कराया जाना चाहिए.

क्या कहा था तब सचिन ने

सचिन के फैंस के एक ट्विटर अकाउंट ने इस बात को रेखांकित करते हुए ट्वीट कि सचिन ने एक इंटरव्यू में ऐसी सलाह दी थी. ट्वीट में उस इंटरव्यू की लिंक भी दी है. इस ट्वीट में कहा गया है कि सचिन ने 2019 विश्व के ठीक बाद सलाह दी थी कि अगर सुपर ओवर भी टाई होता है तो एक और सुपर ओवर होना चाहिए. आीसीसी ने अब इसे नियम बना लिया है.

