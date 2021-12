सचिन ने की टीम इंडिया के इस घातक गेंदबाज की तारीफ, कहा-उसके पैरों में स्प्रिंग लगे हैं

नई दिल्ली: दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार सचिन तेंदुलकर ने हर मैदान पर रन बनाए हैं. तेज गेंदबाजों के खिलाफ भी सचिन ने जमकर रन कूटे हैं. अब सचिन ने एक घातक खिलाड़ी की तारीफ की है. ये खिलाड़ी भारतीय टीम के साउथ अफ्रीका के टूर पर हैं. भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 दिसंबर से तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेलेगी. भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसकी धरती पर सीरीज नहीं जीती है. टीम इंडिया में कई मैच विनर खिलाड़ी शामिल हैं. आइए जानते हैं सचिन ने किस खिलाड़ी की तारीफ की है.

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ की है. सचिन ने बोरिया मजूमदार को दिए इंटरव्यू में कहा कि सिराज के पैरों में स्प्रिंग लगे हैं. उसे गेंदबाजी करते हुए देखना बहुत ही अच्छा लगता है. उसका रन-अप एनर्जी से भरा रहता है. वह उन गेंदबाजों में से है जिन्हें देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वे पहला ओवर डाल रहे हैं या आखिरी. सिराज की बॉडी लैंग्वेंज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है.

भारत के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने सचिन तेंदुलकर को ट्विटर पर रिप्लाई करके थैंक्यू कहा है. सिराज ने ट्वीट में लिखा, थैंक्यू सचिन सर, यह मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है. मैं हमेशा अपने देश के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा. सिराज को अभी साउथ अफ्रीका टूर पर मौका मिला है. भारतीय फैंस को उनसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं.

Thank you @sachin_rt sir for this . It is a huge motivation for me coming from you .. I will always do my best for my country .stay well sir https://t.co/3qJrCBkwxm

