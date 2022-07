Indian Team: टीम इंडिया में नाइंसाफी का शिकार हुआ ये खिलाड़ी, गुस्साए फैंस ने लगाई BCCI की क्लास

Indian Team: सेलेक्टर्स ने वेस्टइंडीज (West Indies) दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. इस सीरीज में सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली, घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और जादुई स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) को आराम दिया गया है. टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से वेस्टइंडीज दौरा बहुत ही ज्यादा अहम है. इस सीरीज से एक स्टार खिलाड़ी को बाहर कर दिया. जबकि ये प्लेयर बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहा है.

इस खिलाड़ी को नहीं मिला मौका

सेलेक्टर्स ने वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम इंडिया (Team India) में स्टार विकेटकीपर संजू सैमसन को जगह नहीं दी है. जबकि संजू बहुत ही तूफानी अंदाज से रन बना रहे थे. वहीं, उन्होंने खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋषभ पंत (Rishabh Pant) और श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को जगह दी है. संजू की विकेटकीपिंग स्किल भी कमाल की है. उनके पास वह काबिलियत है कि वो किसी भी पिच पर रन बना सकें. पिछले कुछ सालों में जब भी संजू सैमसन को मौका मिला है. उन्होंने अपने आप को साबित किया है और टीम के लिए रन बनाए हैं फिर भी इतने घाकड़ बल्लेबाज को मौका नहीं मिल रहा है.

गुस्साए फैंस ने दिया ये रिएक्शन

जब संजू सैमसन (Sanju Samson) को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली. उसके बाद फैंस सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा गु्स्सा हो गए. उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के रहते हुए संजू को टीम इंडिया में जगह मिलना बहुत ही मुश्किल है. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा है कि टीम इंडिया में संजू के साथ नाइंसाफी हो रही है.

No Sanju Samson...

He has the most runsbest SRBCCI ..

And btw how does bcci expect Virat to get in form by resting him

BCCI is becoming a joke... https://t.co/2M5v47UExi — Ripunjay Mansinghka (@Ripunjay_404) July 14, 2022

and injustice continues with Sanju Samson @BCCI #sanju — Amol Gade (@iamolgade) July 14, 2022

Sanju Samson is most probably the unluckiest cricketer of recent times#INDvWI — HaC Quard (@CriC2k5) July 14, 2022

Indian wicketkeeper last 3 scores in t20is And guess what ,they dropped the only performing guy pic.twitter.com/DZ7RQQdFtn — Anurag (@RightGaps) July 14, 2022

Sanju Samson deserve chance, feel sad for this talented player Sanju dropped from T20I series against West Indies

#SanjuSamson pic.twitter.com/YjP6V2qT4i — Ashutosh Srivastava (@kingashu1008) July 14, 2022

Rishabh Pant in his last 6 T20I innings 56 Runs Sanju Samson in his last 1 t20i inning 77 runs Pant has failed in middle order and also in top order but why is he getting chances ahead of Sanju Samsopic.twitter.com/6ExAbpeAhP — J|B (@ItzButter63) July 14, 2022

Feeling sad for Sanju Samson et another series where he could have been selected but it looks like he is definitely not in India's plans for World pic.twitter.com/WPyeCDUpmZ — (@CricCrazyV) July 14, 2022

Story of giving opportunity for Sanju Samson in T20I — Johns. (@CricCrazyJohns) July 14, 2022

आयरलैंड दौरे पर किया कमाल

संजू सैमसन (Sanju Samson) ने आयरलैंड (Ireland) दौरे पर कमाल का प्रदर्शन किया. सेलेक्टर्स हमेशा से ही संजू को एक मैच में मौका देते हैं. उसके बाद टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं. संजू सैमसन ने भारतीय टीम के लिए साल 2015 में अपना डेब्यू किया था. उन्होंने भारत के लिए 14 टी20 मैच खेले हैं. संजू ने आयरलैंड दौरे पर ओपनिंग करते हुए 77 रनों की तूफानी पारी खेली. अच्छी पारी खेलने के बाद भी उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.