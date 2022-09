Video: 16 साल की इस टेनिस प्लेयर को पिता और कोच ने गलत जगह छुआ, सोशल मीडिया पर भड़के लोग

Sara Bejlek: यूएस ओपन में चेक गणराज्य की टेनिस प्लेयर सारा बेजलेक के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 16 साल की टेनिस प्लेयर सारा बेजलेक को उनके पिता और कोच जीत के जश्न के दौरान गलत जगह छूते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है.

'It's a personal thing, every family is different': Czech embassy defends young tennis player's father and coach for patting her backside at the US Open

Czech tennis player Sara Bejlek received backlash after a video of her father and coach patting her butt at the US Open pic.twitter.com/nX7baJjrBj

— MassiVeMaC (@SchengenStory) August 31, 2022