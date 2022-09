Ramiz Raja: शाहीन की चोट को लेकर PCB में मची बड़ी तकरार, शाहिद अफरीदी पर आगबबूला हुए रमीज राजा

Ramiz Raja On Shahid Afridi: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2022 टी20 वर्ल्ड कप के लिए शाहीन शाह अफरीदी को टीम में जगह दी है. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप से एक महीना पहले ही शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) की फिटनेस को लेकर नया विवाद सामना आया है. शाहीन अफरीदी के ससुर शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर ये आरोप लगाया था कि शाहीन अफरीदी अपने पैसों से इलाज करा रहे हैं. अब इस पर PCB चीफ रमीज राजा ने पलटवार किया है.

Ramiz Raja ने शाहिद अफरीदी को दिया ये जवाब

रमीज राजा ने एक यूट्यूब चैनल पर बोलते हुए कहा कि आप सोच भी कैसे सकते हैं कि PCB शाहीन अफरीदी को नजरअंदाज करेगा. यह मेरी समझ से परे है. यह एक दुर्भाग्यपूर्ण विवाद है. जब मोहम्मद रिजवान पिछले साल टी 20 विश्व कप के दौरान बीमार पड़ गए थे, तो हमारे डॉक्टरों के पैनल ने रात भर जागकर उन्हें ठीक किया और फाइनल खिलाया.

Ramiz Raja speaks to clear the air around Shaheen Afridi’s treatment.

Convinced with his response?

pic.twitter.com/oYSBSukBmZ

— Change of Pace (@ChangeofPace414) September 16, 2022