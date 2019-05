विवादों में फंसे अफरीदी पर लगा एक और आरोप, अब इस खिलाड़ी ने कहा- कई करियर बर्बाद किए

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी शाहिद अफरीदी इन दिनों अपनी आत्मकथा को लेकर काफी चर्चित हैं और विवादों में भी हैं. किताब में लिखे कई हिस्सों को लेकर वे कई लोगों को नाराज कर चुके हैं. यहां तक कि वे अपनी उम्र को लेकर भी विवाद में आ गए हैं. अब पाकिस्तान के बल्लेबाज इमरान फरहत नेअफरीदी के बारे में कहा कि वह एक स्वार्थी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने फायदे के लिए कई करियर बरबाद किए हैं.

मियांदाद से लेकर गंभीर तक से लिया पंगा

अफरीदी ने अपनी आत्मकथा 'गेम चेंजर' में कई खुलासे किए हैं. उन्होंने इसमें कश्मीर और 2010 स्पॉट फिक्सिंग मामले पर भी बात की है. इस किताब में उन्होंने जावेद मियांदाद, वकार यूनिस और गौतम गंभीर की भी आलोचना की है. इसके अलावा अफरीदी ने किताब में यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने अपनी उम्र पांच साल क्रिकेट रिकॉर्ड में दिख रही उम्र से पांच साल कम है.

किताब के बारे में जो सुना वह शर्मनाक

फरहत ने ट्वीट करके अफरीदी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. उन्होंने लिखा, "मैंने अफरीदी की किताब के बारे में जो भी अभी तक सुना और पढ़ा वो शर्मनाक है. एक खिलाड़ी जिसने अपनी उम्र के बारे में करीब 20 वर्षो तक झूठ बोला और अब वह हमारे कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को दोष दे रहा है." फरहत ने लिखा, "मेरे पास भी इस तथाकथित संत के बारे में काफी कहानियां हैं जिसके साथ हमें खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. उनमें एक नेता बनने के सभी गुण हैं."

I am utterly amashmed from what I have heard and read so far regarding this new book of Mr Afridi, someone who has lied about his age for 20 odd years now decides to come clean and name and blame some of our living legends

— Imran Farhat (@imranfarhat1982) May 6, 2019