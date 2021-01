Latest Update on Saurav Ganguly Health: बेटी Sana Ganguly बोलीं- 'पापा बात कर रहे हैं, उनकी हालत अब स्थिर'

कोलकाता: बीसीसीआई (BCCI) अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) की एंजियोप्लास्टी (Angioplasty) के बाद उनकी तबियत अब स्थिर है. दादा को घर में जिम करते हुए चक्कर आया और जिसके बाद उन्हें ब्लैकआउट की शिकायत की. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि अब उनकी तबियत में सुधार है और वो खतरे से बाहर हैं.

बेटी सना दी जानकारी

अस्पताल में सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) से मुलाकात के बाद बेटी सना गांगुली (Sana Ganguly) ने पत्रकारों से बात की और उनका हालचाल बताया. वुडलैंड्स अस्पताल से बाहर निकलते हुए सना ने कहा कि हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं. लेकिन कार में बैठने से पहले सना ने कहा कि अभी वो बेहतर हैं. बात भी कर रहे हैं और उनकी हालत स्थिर है.

अमित शाह ने पूछा हाल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बीते शनिवार को सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) की पत्नी डोना गांगुली (Dona Ganguly) से बात की और उनके पति का हाल पूछा. दादा इस वक्त कोलकाता (Kolkata) के वुडलैंड्स अस्पताल (Woodlands Hospital) में भर्ती हैं

Union Home Minister #AmitShah on Saturday called up Dona Ganguly to know about the well-being of her husband former Indian skipper and the Board of Control for Cricket in India (#BCCI) president Sourav Ganguly who is admitted to the Woodlands Hospital in #Kolkata. pic.twitter.com/9ToGEnyvRS

— IANS Tweets (@ians_india) January 2, 2021