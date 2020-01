नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के क्रिकेट टीम (पुरुष) आज तक एक भी क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी है. इसके बावजूद कीवी क्रिकेटर दुनिया में बेहद लोकप्रिय हैं. ये खिलाड़ी सिर्फ अपने खेल ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार के लिए भी दुनियाभर में सम्मानित हैं. हर बड़े टूर्नामेंट में एक-दो ऐसे वाक्ये जरूर हो जाते हैं, जहां न्यूजीलैंड (New Zealand) के क्रिकेटर अपनी खेलभावना से दिल जीतते हैं. ऐसा ही एक वाक्या दक्षिण अफ्रीका में चल रहे अंडर-19 वर्ल्ड कप (ICC U19 Cricket World Cup) में देखने को मिला.

अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप (ICC U19 World Cup 2020) के क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड का सामना वेस्टइंडीज से हुआ. इसी मैच में न्यूजीलैंड (New Zealand Under-19s) के क्रिकेटरों ने अपनी श्रेष्ठ खेलभावना का परिचय दिया. कीवी क्रिकेटरों ने विंडीज के उस घायल बल्लेबाज को गोद में लेकर मैदान से बाहर पहुंचाया, जिसने उनके खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेली.

इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बैटिंग की. उसके ज्यादातर बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए. लेकिन किर्क मैकेंजी (Kirk McKenzie) अड़ गए. उन्हें खेल के दौरान चोट भी लगी, लेकिन वे क्रीज पर डटे रहे. मैकेंजी ने 99 रन की पारी खेली. वे आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे. जब वे पैवेलियन लौट रहे थे तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे. इसके बाद न्यूजीलैंड के दो क्रिकेटरों ने उन्हें गोद में उठाया और मैदान से बाहर लेकर गए.

जब न्यूजीलैंड के दो क्रिकेटर किर्क मैकेंजी को मैदान से बाहर लेकर जा रहे थे, तब उनके साथी खिलाड़ी इस कैरेबियाई की तारीफ में तालियां बजा रहे थे. वेस्टइंडीज के क्रिकेटरों ने भी पैवेलियन में खड़े होकर न्यूजीलैंड की खेलभावना के सम्मान में तालियां बजाईं.



An outstanding show of sportsmanship earlier today in the game between West Indies and New Zealand #U19CWC | #SpiritOfCricket | #FutureStars pic.twitter.com/UAl1G37pKj

कीवी क्रिकेटरों की इस खेलभावना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया. खिलाड़ियों से लेकर आम खेलप्रेमियों तक ने न्यूजीलैंड की टीम को सच्चा चैंपियन बताया.

Mastery begins with humility. The legacy being so beautifully carried forward by the next generation of New Zealand stars. There is a reason why they are the most loved team of our times #SpiritOfCricket https://t.co/gg52oU1RcM

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 30, 2020