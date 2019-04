अब क्रिकेट में भी होगा मिक्स्ड जेंडर T20 मैच, पहली बार साथ खेलते दिखेंगे कोहली-मिताली

नई दिल्ली: टेनिस से लेकर बैडमिंटन तक कई खेलों में महिला और पुरुष खिलाड़ी साथ खेलते हैं. लेकिन क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेलों में ऐसा देखने को नहीं मिलता. लेकिन अगर आप क्रिकेट में भी ऐसे मुकाबले देखना चाहते हैं, जिसमें महिला और पुरुष क्रिकेटर एक ही टीम से खेलें, तो आपकी यह इच्छा जल्द ही पूरी हो सकती है. भारतीय महिला टी20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ऐसा मैच होने के संकेत दिए हैं.

भारतीय महिला क्रिकेट पिछले काफी समय से बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है. लेकिन उन्हें पुरुष क्रिकेटरों की तरह ना तो पैसे मिल पाते हैं और ना ही शोहरत. मिताली राज से लेकर देश की सभी प्रमुख महिला क्रिकेटर महिलाओं के लिए भी ऐसे ही आईपीएल जैसी टी20 लीग की मांग करती रही हैं, जैसा पुरुष क्रिकेटरों के लिए होता है. हालांकि, बीसीसीआई कुछ कारणों से ऐसा नहीं कर पा रहा है.

महिलाओं के लिए आईपीएल जैसी लीग भले ही शुरू नहीं हो पा रही है, लेकिन महिला और पुरुष क्रिकेटर साथ खेलते हुए जरूर दिख सकते हैं. भारतीय महिला टी20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक वीडियो ट्वीट कर ऐसी चुनौती स्वीकार करने की बात कही है. इस वीडियो में विराट कोहली, मिताली राज भी चैलेंज एक्सेप्ट करने की बात कह रहे हैं.

It’s time to shatter all the stereotypes when it comes to women’s sport. That is exactly why I’m joining hands with @rcgameforlife and saying #ChallengeAccepted. Let's show our support for the first ever mixed-gender T20 match: https://t.co/dclgVmwL1N. pic.twitter.com/F9tHGpJ9Wz

— Harmanpreet Kaur (@ImHarmanpreet) April 2, 2019