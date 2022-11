T20 World Cup Final: इंग्लैंड ने पाकिस्तान से छीन लिया टी20 वर्ल्ड कप, ये रहा फाइनल मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट

ENG vs PAK Final: इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए, जो इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ है. शाहीन शाह अफरीदी इंग्लैंड के खिलाफ पारी के 16वें ओवर में पहली गेंद डालने के बाद घुटने की समस्या के कारण मैदान से बाहर चले गए.

इंग्लैंड ने पाकिस्तान से छीन लिया टी20 वर्ल्ड कप

शाहीन शाह अफरीदी जब मैदान से बाहर गए तो उनके 1.5 ओवर बाकी थे, लेकिन चोटिल होने के कारण वह दोबारा गेंदबाजी नहीं कर पाए. इंग्लैंड की टीम को उस समय 4.5 ओवर में 41 रनों की दरकार थी. अगर उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी फिट होते और उन्होंने अपने 1.5 ओवर पूरे कर लिए होते तो इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाती.

Stokes does it again!

Congratulations to England, #T20WorldCup Champions!

Iconic moments like this will be available as officially licensed ICC digital collectibles with @0xFanCraze.

Visit https://t.co/8TpUHbyGW2 today to see if this could be a Crictos of the Game. pic.twitter.com/Kt5TWuYO1L

— ICC (@ICC) November 13, 2022