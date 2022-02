गिरफ्तार हुए भारत के दिग्गज क्रिकेटर विनोद कांबली, नशे की हालत में गाड़ी से मारी थी टक्कर

नई दिल्ली: भारत के दिग्गज क्रिकेटर विनोद कांबली ने मुंबई के बांद्रा स्थित अपनी रिहायशी सोसाइटी के गेट से रविवार दोपहर अपनी गाड़ी कथित रूप से भिड़ा दी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. कांबली अक्सर अपनी पर्शनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. हाल ही में ये खिलाड़ी साइबर क्राइम का शिकार भी हुआ था.

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कांबली ने घटना के बाद परिसर के चौकीदार और कुछ निवासियों से कथित रूप से बहस भी की. उन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया. उन्होंने बताया कि कांबली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 336 (अन्य लोगों की ज़िदंगी और सुरक्षा को खतरे में डालना) तथा 427 (ऐसी हरकत करना जिससे नुकसान हो) के तहत बांद्रा थाने में एक मामला दर्ज किया गया है.

