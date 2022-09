T20 WC: सेलेक्टर्स ने किया बड़ा ब्लंडर! इस मैच विनर का वर्ल्ड कप से काट दिया पत्ता

T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. एक खिलाड़ी ऐसा है, जिसको टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना जाना बेहद हैरानी भरा फैसला रहा. ये खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप खेलने का प्रबल दावेदार था, लेकिन सेलेक्टर्स ने उसका टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पत्ता ही काट दिया.

टी20 वर्ल्ड कप में इस मैच विनर का नहीं होना बड़ा नुकसान

टीम इंडिया के सेलेक्टर्स ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जो टीम चुनी थी, उसमें विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका नहीं देकर भारतीय टीम मैनेजमेंट ने भारी गलती कर दी है. संजू सैमसन का बल्ला इन दिनों आग उगल रहा है. संजू सैमसन जिस तरह से छक्कों की क्लीन हिटिंग करते हैं, वैसी काबिलियत बहुत कम भारतीय बल्लेबाजों के पास है.

सेलेक्टर्स ने किया बड़ा ब्लंडर!

संजू सैमसन ओपनर, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज और विकेटकीपर तीनों ही रोल निभा सकते थे. संजू सैमसन जिस तरह से छक्कों की क्लीन हिटिंग करते हैं, वैसी काबिलियत बहुत कम भारतीय बल्लेबाजों के पास है. ऑस्ट्रेलिया की पिचों को देखते हुए तो संजू सैमसन और भी बेहतर साबित हो सकते थे, क्योंकि बाउंसी पिचों पर संजू सैमसन का बल्ला जमकर आग उगलता है.

किसी भी गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा सकते हैं

संजू सैमसन सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ियों में शुमार हैं.संजू सैमसन विकेटकीपिंग और बल्ले से कमाल दिखाने में माहिर खिलाड़ी हैं. वह मिडिल ऑर्डर में उतरकर बल्लेबाजी में बड़े-बड़े शॉट लगाते हैं. संजू सैमसन के पास काबिलियत है कि वह किसी भी गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा सकते हैं. संजू सैमसन बहुत ही शानदार विकेटकीपिंग और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. वह शुरुआत में क्रीज पर टिककर अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद खतरनाक रुप धारण कर विरोधी टीम पर आक्रामण कर देते हैं.

— BCCI (@BCCI) September 12, 2022