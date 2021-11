VIDEO: जीत के बाद Scotland के Dressing Room में अचानक क्यों पहुंचे Virat Kohli और Rohit Sharma?

दुबई: टीम इंडिया (Team India) को आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में स्कॉटलैंड (Scotland) के खिलाफ तूफानी अंदाज में 8 विकेट से जीत की और सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखा.

सुपर 12 स्टेज में स्कॉटलैंड (Scotland) के खिलाफ धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और उपकप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) समेत तमाम भारतीय क्रिकेटर्स ड्रेसिंग रूम में स्कॉटिश प्लेयर्स के साथ नजर आए.

विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने स्कॉटलैंड (Scotland) के क्रिकेटर्स के साथ अपना तजुर्बा बांटा इसके अलावा जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) भी स्कॉटलैंड (Scotland) के खिलाड़ियों से उनके ड्रेसिंग रूम में बातचीत करते नजर आए.

MUST WATCH: #SpiritOfCricket was at its best as Scotland expressed their wish to visit the #TeamIndia dressing room & our boys made them feel at home - By @Moulinparikh



Special feature #T20WorldCup #INDvSCO https://t.co/pfY3r9evwH pic.twitter.com/g6g6A86zve