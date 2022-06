India vs Leicestershire: फैंस के कमेंट पर आगबबूला हुए विराट, सामने आया भयंकर बहस का ये चौंकाने वाला वीडियो

India vs Leicestershire Practice Match: भारतीय क्रिकेट टीम को अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला खेलना है. इस टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम लीस्टरशर के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में भिड़ रही है. ये बेशक एक प्रैक्टिस मैच हो लेकिन इस मुकाबले को देखने भी हजारों की संख्या में लोग मैदान पर पहुंच रहे हैं. इसी बीच दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली एक बात को लेकर मैदान में बैठे दर्शकों से भिड़ गए.

भारत और लीस्टरशर के बीच प्रैक्टिस मैच में एक अजीब वाकया देखने को मिला. मैदान पर मौजूद भारतीय फैंस ने भारतीय तेज गेंदबाज कमलेश नगरकोटी से बदतमीजी की और उनसे अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया. इसी बीच कमलेश के सपोर्ट में खुद विराट कोहली उतर आए और उन्होंने लोगों को सुनाना शुरू कर दिया. कोहली ने कहा कि उसके साथ ऐसा बर्ताव मत करो वो यहां तुम्हारे लिए नहीं आया है.

दरअसल इंग्लैंड पहुंची भारतीय टीम का हिस्सा कमलेश नगरकोटी नहीं हैं. वह बतौर नेट बॉलर टीम की मदद करने के लिए आए हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा. इस वीडियो में विराट फैंस से भिड़ रहे हैं. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन फैंस ने कमलेश नगरकोटी से सेल्फी लेने की डिमांड की. लेकिन कमलेश के मना करने पर वो जिद पड़ने लगे. फैंस ने कोहली से यह भी कहा कि उन्होंने इस मैच के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी ली है. ऐसे में वह प्लेयर्स के साथ सेल्फी लेने के हकदार तो हैं.

People talk about Surya Kumar yadav incident on how arrogant and egoistic Virat Kohli treat youngsters

But no one will talk about this where Kohli got angry when crowd was bullying nagarkoti in recent practice match pic.twitter.com/TdIeUSPLTA

— akshat (@ReignOfVirat) June 25, 2022