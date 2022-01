विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने पर टूटा इन दिग्गजों का दिल, क्रिकेट वर्ल्ड से आए ऐसे रिएक्शंस

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) की टेस्ट कप्तानी (Test Captaincy) से विराट कोहली (Virat Kohli) के अचानक इस्तीफे के बाद बीसीसीआई (BCCI) और क्रिकेट वर्ल्ड ने एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उनके योगदान की सराहना की है.

भारत के सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान

विराट कोहली (Virat Kohli) ने 68 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की अगुवाई की, जिसमें से 40 मुकाबलों में कामयाबी मिली. वो इस फॉर्मेट में भारत के सबसे सफल कप्तान है. उनको लेकर कई लोगों ने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं.

यह भी पढ़ें- अब विराट कभी नहीं तोड़ पाएंगे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, कप्तानी छोड़ते ही चकनाचूर हुआ ख्वाब

बीसीसीआई ने की तारीफ

बीसीसीआई (BCCI) ने ट्विटर पर लिखा, ‘बीसीसीआई भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को उनके बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी के लिए बधाई देता है. वो टेस्ट टीम को शानदार ऊंचाइयों पर ले गए. उन्होंने 68 मैचों में भारत का नेतृत्व किया और 40 जीत के साथ देश के सबसे कामयाब कप्तान हैं.’

BCCI congratulates #TeamIndia captain @imVkohli for his admirable leadership qualities that took the Test team to unprecedented heights. He led India in 68 matches and has been the most successful captain with 40 wins. https://t.co/oRV3sgPQ2G — BCCI (@BCCI) January 15, 2022

जय शाह ने की सराहना

बीसीसीआई के सचिव जय शाह (Jay Shah) ने कहा, ‘भारतीय टीम के कप्तान के रूप में शानदार कार्यकाल के लिए विराट कोहली को बधाई. विराट ने टीम को एक फिट यूनिट में बदल दिया जिसने भारत और बाहर दोनों जगह सराहनीय प्रदर्शन किया. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में टेस्ट जीत रही है खास है.’

Congratulations to @imVkohli on a tremendous tenure as #TeamIndia captain. Virat turned the team into a ruthless fit unit that performed admirably both in India and away. The Test wins in Australia & England have been special. https://t.co/9Usle3MbbQ — Jay Shah (@JayShah) January 15, 2022

इमोशनल हुए रवि शास्त्री

टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने ट्विटर पर लिखा, 'विराट, आपना सिर ऊंचा करके आगे बढ़ सकते हो. कुछ ही लोगों ने आपकी तरह कप्तानी में वो मुकाम हासिल किया. साफ तौर पर आप भारत के सबसे अग्रेसिव और कामयाब कप्तान रहे. मेरे लिए निजी तौर पर दुखद दिन है क्योंकि इस भारतीय टीम को हमने एक साथ तैयार किया था.'

Virat, you can go with your head held high. Few have achieved what you have as captain. Definitely India's most aggressive and successful. Sad day for me personally as this is the team we built together - @imVkohli pic.twitter.com/lQC3LvekOf — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) January 15, 2022

अजहरूद्दीन ने क्या कहा?

लंबे समय तक भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले मोहम्मद अजहरूद्दीन (Mohammad Azharuddin) ने ट्विटर पर लिखा, ‘लगातार आगे बढ़ने वाली भारतीय टीम की लीडरशिप करना हमेशा सम्मान की बात होती है और इस पद को छोड़ने का फैसला एक इमोशनल मोमेंट होता है. विराट कोहली, कप्तान के तौर पर आपका सफर अच्छा रहा.’



It’s always an honour to lead the dynamic Indian team. And the decision to step down is an emotional heavy moment. A journey well travelled #ViratKohli #captain @imVkohli — Mohammed Azharuddin (@azharflicks) January 15, 2022

अब बल्ले का कमाल देखना चाहते हैं वीरू

पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने ट्वीट किया, ‘भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में शानदार करियर के लिए विराट कोहली को बहुत-बहुत बधाई. आंकड़े झूठ नहीं बोलते और वो न सिर्फ सबसे सफल भारतीय टेस्ट कप्तान थे बल्कि दुनिया के सबसे कामयाब कप्तानों में से एक रहे है. आप पर बहुत गर्व हो सकता है. कोहली अब बल्ले से आपके दबदबे को देखने के लिए उत्सुक हूं.’

Many Congratulations #ViratKohli on an outstanding career as India's Test Captain. Stats don't lie & he was not only the most successful Indian Test Captain but one of the most successful in the world. Can be very proud @imVkohli & looking forward to watch u dominate with the bat — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 15, 2022

सुरेश रैना हुए हैरान

टीम के पूर्व साथी सुरेश रैना (Suresh Raina) ने ट्वीट किया, ‘मैं भी कोहली के इस अचानक फैसले से हैरान हूं, मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं. वर्ल्ड क्रिकेट और भारत के लिए उन्होंने जो किया है, उसके लिए मैं उनकी सराहना कर सकता हूं. वह भारत के सबसे आक्रामक और फिट खिलाड़ियों में से एक है. आशा है कि वो एक खिलाड़ी के रूप में भारत के लिए चमक बिखेरना जारी रखेंगे.'

Although I also am shocked by @imVkohli sudden decision, I respect his call. I can only applaud him for what he has done for world cricket & India. Easily one of the most aggressive and fittest players India has had. Hope he’d continue to shine for India as a player. pic.twitter.com/W9hJGAYqhv — Suresh Raina (@ImRaina) January 15, 2022

विराट पर गर्व है: पार्थिव पटेल

भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल (Parthiv Patel) ने लिखा, ‘विराट कोहली भारत के लिए सबसे सफल टेस्ट कप्तान रहे हैं और वो अपनी कामयाबियों पर गर्व कर सकते हैं. बतौर कप्तान शानदार पारी के लिए बधाई.’

#ViratKohli has been the most successful Test captain for India and he can take pride in his accomplishments. Congratulations for a fine innings as captain.#CricketTwitter — parthiv patel (@parthiv9) January 15, 2022

इरफान पठान भी हैं मुरीद

इरफान पठान (Irfan Pathan) ने ट्विटर पर लिखा, ‘जब भी टेस्ट क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट कप्तानों की बात होगी, कोहली का नाम न सिर्फ नतीजों के लिए लिया जाएगा, बल्कि कप्तान के रूप में उनके असर के लिए याद रखा जायेगा. धन्यवाद विराट कोहली.’

Whenever the talk of Indian cricket captains will arise in test cricket @imVkohli ‘s name will be up there,not only for results but the kind of impact he had as a captain. Thank you #ViratKohli — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 15, 2022

आरसीबी ने कहा- 'शुक्रिया'

विराट कोहली की आईपीएल टीम आरसीबी (RCB) ने ट्विटर पर लिखा, ‘आप एक प्रेरक और बेहतरीन कप्तान रहे हैं. भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए शुक्रिया. शानदार यादों के लिए धन्यवाद. आप हमेशा हमारे ‘कप्तान कोहली’ रहेंगे.’