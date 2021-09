IND vs ENG: 5वां टेस्ट कैंसिल होने पर Virat Kohli ने पहली बार दिया रिएक्शन, जानिए क्या कहा

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के 5वें टेस्ट (India vs England 5th Test) के कैंसिल होने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आईपीएल 2021 (IPL 2021) के दूसरे फेज के लिए यूएई पहुंच चुके हैं. यहां इस मेगा टी-20 लीग के मुकाबले 19 सितंबर से खेले जाएंगे.

मैनचेस्टर (Manchester) के ओल्ड ट्रैफर्ड (Old Trafford) में 5वां और आखिरी टेस्ट मैच 10 सितंबर से खेला जाना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के खतरे को देखते हुए इसे रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा. अब टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने इस मसले पर पहली बार अपना रिएक्शन दिया है.

विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा, 'ये निराशाजनक रहा कि हम शेड्यूल से पहले यहां पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस (Coronavirus) का असर दिख रहा है, चीजें काफी मुश्किल हैं. कभी भी कुछ भी हो सकता है.उम्मीद है कि यूएई में आईपीएल अच्छी तरह से होगा और हम सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में कामयाब होंगे.'

Bold Diaries: Virat Kohli & Mohammed Siraj join RCB

“The replacement players have great skillsets, especially in these conditions. Excited to see them with the whole group & to resume a very good season that we started last time around,” says captain Kohli.#PlayBold #IPL2021 pic.twitter.com/VvqKN3qhLo

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) September 13, 2021