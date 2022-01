Virat Kohli का मुरीद हुआ ये पाकिस्तानी खिलाड़ी, कहा-'मेरे लिए आप ही सच्चे लीडर हो'

नई दिल्ली: दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में शुमार विराट कोहली (Virat Kohli) ने बड़ा फैसला लेते हुए टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी है. अब वह तीनों ही फॉर्मेट में खिलाड़ी के तौर पर खेलते हुए नजर आएंगे. कोहली के कप्तानी छोड़ने के फैसले से कई दिग्गज हैरान हैं. अब पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) ने हैरान जताते हुए उनके बारे में बड़ा बयान दिया है.

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) ने भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कोहली को सबसे बड़ा लीडर बताया है. मोहम्मद आमिर (Mohammad Amir) ने ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा, 'मेरे लिए आप ही नई पीढ़ी के सच्चे लीडर हो. क्योंकि आप युवा क्रिकेटर्स को प्रेरणा देते हो. मैदान पर और मैदान के बाहर आप ऐसे ही रॉक करते रहें’. विराट को दूसरे खिलाड़ियों ने भी आगे के करियर के लिए शुभकामनाएं दीं हैं.

@imVkohli brother for me u are a true leader of upcoming generation in cricket because u are inspiration for young Cricketers. keep rocking on and of the field. pic.twitter.com/0ayJoaCC3k

— Mohammad Amir (@iamamirofficial) January 15, 2022