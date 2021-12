Wasim Jaffer ने Michael Vaughan से लिया पुराना बदला, 3 साल से कर रहे थे इंतजार

नई दिल्ली: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर टीम इंडिया (Team India) के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) की राइवलरी किसी से छिपी नहीं है. इस सबूत एक बार फिर देखने को मिला.

दरअसल मेलबर्न (Melbourne) के एमसीजी (MCG) में एशेज टेस्ट सीरीज 2021-22 (Ashes Test Series 2021-22) के तीसरे मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने इंग्लैंड को पारी और 14 रन से करारी शिकस्त दी. इंग्लिश टीम अपनी दूसरी पारी में महज 68 रन पर ऑल आउट हो गई.

इंग्लैंड के 68 रन पर ऑलआउट होने पर वसीम जाफर (Wasim Jaffer) को मौका मिल गया, उन्होंने माइकल वॉन (Michael Vaughan) को याद दिलाया कि जब 31 जनवरी 2019 को हैमिल्टन (Hamilton) के सेडन पार्क (Seddon Park) में न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ वनडे मैच में टीम इंडिया (Team India) 92 रन पर ऑल आउट हो गई थी तो इंग्लैंड के इस पूर्व कप्तान ने कैसे 'मेन इन ब्लू' (Men in Blue) को ट्रोल किया था.

माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने करीब 3 साल पहले ट्वीट किया था, 'भारत 92 पर ऑल आउट... यकीन नहीं होता कि कोई टीम आज के दौर में 100 से कम रन पर सिमट सकती है.' जब 28 दिसंबर 2021 को इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा बुरा हाल हुआ तो वसीम जाफर (Wasim Jaffer) को पुराना बदला लेने का मौका मिल गया.

वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसका कैप्शन है, 'इंग्लैंड 68 पर ऑल आउट माइकल वॉन एशेज.' जाफर अपने मोबाइल पर ट्विटर ओपन करते हुए 3 साल पुराना ट्वीट दिखा रहे हैं. इस पर वॉन ने भी मजाकिया अंदाज में रिप्लाई करते हुए, 'बहुत अच्छे वसीम.'

Australia retain the #Ashes

They take an unassailable 3-0 lead in the series after a scintillating display in Melbourne #AUSvENG | #WTC23 | https://t.co/QKpJv6yy6n pic.twitter.com/nbzHqO184m

— ICC (@ICC) December 28, 2021