Virat Kohli के खिलाफ क्यों ट्रेंड हो रहा है '#SunoKohli'? इस वजह से निशाने पर भारतीय कप्तान

नई दिल्‍ली: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए अगले कुछ हफ्ते धमाकेदार होने वाले हैं, इसकी वजह ये है कि टीम इंडिया (Team India) आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में अपने मिशन की शुरुआत करेगी और दिवाली (Diwali) का त्यौहार भी करीब है.

आमतौर पर हर साल सेलीब्रिटीज लोगों से अपील करते हैं कि दिवाली (Diwali) के दौरान पटाखे न जाएं और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाएं बिना ये उत्सव मनाएं. टीम इंडिया (Team India) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी इस पर्व से पहले अपने फैंस को कुछ मैसेज दिया है जिसको लेकर बवाल हो रहा है.

विराट कोहली (Virat Kohli) ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो कह रहे हैं, 'ये साल भारत और दुनियाभर के लोगों के लिए काफी मुश्किल रहा है, हर कोई दिवाली का इंतजार कर रहा है. मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि कैस अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ दिवाली मनाए और इस पर्व को सार्थक बनाएं.'

Over the next few weeks, I'll be sharing a series of my personal tips for celebrating a meaningful Diwali with loved ones and family. Stay tuned by following my Pinterest profile 'viratkohli' - link in bio @Pinterest #diwali2021 #AD pic.twitter.com/KKFxyK3UTG

इस वीडियो के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) कई सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर हैं, टीम इंडिया (Team India) के कप्तान को लगातार ट्रोल किया जा रहा है. इन लोगों का मानना है कि हर साल सेलेब्रिटीज दिवाली (Diwali) के मौके पर ही क्यों ज्ञान देते हैं. कोहली के खिलाफ #SunoKohli ट्रेंड किया जा रहा है और उनसे नसीहत न देने की सलाह दी जा रही है. आइए नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ चुनिंदा ट्वीट्स पर.

As we are Indians and we know very well that how to celebrate our festivals.

You just focus on your cricket and the upcoming World Cup.

If India wins then will you stop us from bursting the crackers??#ViratKohli #SunoKohli #Diwali2021

— (@peeyushmishra_) October 18, 2021