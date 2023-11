India reached World Cup 2023 Final : टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई, बोले- आज का सेमीफ़ाइनल शानदार और इसलिए बेहद खास

World Cup 2023: India reached fourth final : भारत वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंच गया है. न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने पर पीएम मोदी ने बधाई दी है. इससे पहले पीएम मोदी ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 50वें वनडे शतक पूरा होने पर भी उन्हें बधाई दी थी. पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, 'आज का सेमीफ़ाइनल मैच शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन की वजह से और भी खास हो गया है. समी की गेंदबाजी को क्रिकेट प्रेमियों द्वारा आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा.

पीएम मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में ये भी लिखा, 'टीम इंडिया को बधाई! भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और शानदार अंदाज में फाइनल में प्रवेश किया. शानदार बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी ने हमारी टीम के लिए मैच पक्का कर दिया. फाइनल के लिए शुभकामनाएं!'

टीम इंडिया को बधाई: PM Modi

Today’s Semi Final has been even more special thanks to stellar individual performances too.

The bowling by @MdShami11 in this game and also through the World Cup will be cherished by cricket lovers for generations to come.

Well played Shami!

— Narendra Modi (@narendramodi) November 15, 2023