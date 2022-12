Team India: टीम इंडिया का ये खिलाड़ी 6 साल में नहीं खेल सका 1 टेस्ट मैच, फिर भी साल 2022 में रहा सबसे बेस्ट

Most Wickets For Team India In 2022: भारतीय क्रिकेट के लिए साल 2022 ज्यादा खास नहीं रहा. इस साल टीम इंडिया एक भी बड़ा खिताब अपने नाम नहीं कर सकी. वहीं, दूसरी तरफ इस साल युवा खिलाड़ियों को जमकर मौके दिए गए, लेकिन एक खिलाड़ी इस साल भी टेस्ट मैच नहीं खेल सका. इस खिलाड़ी ने 6 साल पहले टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था और अभी तक भारत के लिए एक भी टेस्ट मैच नहीं खेल सका है. इसके बावजूद ये खिलाड़ी इस साल सबसे कामयाब भारतीय गेंदबाज रहा है.

साल 2022 में सबसे बेस्ट रहा ये खिलाड़ी

आईपीएल 2016 (IPL) से टीम इंडिया को एक जादुई स्पिनर मिला था. इस खिलाड़ी ने शानदार खेल दिखाकर टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई थी. ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) हैं. युजवेंद्र चहल पिछले 6 साल से भी ज्यादा समय से टीम इंडिया का हिस्सा हैं, लेकिन वह अभी तक अपना डेब्यू टेस्ट मैच नहीं खेल सके हैं. वह सिर्फ वनडे और टी20 खेलते हैं, इसके बाद भी वह इस साल सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बने हैं.

बुमराह-भुवी भी रह गए पीछे

साल 2022 के सबसे सफल भारतीय गेंदबाज लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) रहे. युजवेंद्र चहल ने इस साल 32 पारियों में 44 विकेट अपने नाम किए. खास बाद ये है कि युजवेंद्र चहल ने ये सारे विकेट वनडे और टी20 में ही लिए हैं. वहीं, जसप्रीत बुमराह ने इस साल 20 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 39 विकेट हासिल किए. इसके अलावा अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) ने साल 2022 में 33 पारियों में कुल 37 विकेट झटके.

व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी तक का प्रदर्शन

युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने टीम इंडिया के लिए अपना पहला वनडे मैच साल 2016 में खेला था. उन्होंने इसी साल टी20 में भी डेब्यू कर लिया था. उन्होंने टीम इंडिया के लिए अभी तक 70 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 118 विकेट हासिल किए हैं. वहीं युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) अभी तक 71 टी20 मैच भी खेल चुके हैं, जिसमें उनके नाम 87 विकेट दर्ज हैं. वह हाल ही में श्रीलंका सीरीज के लिए चुनी गई टीम इंडिया का हिस्सा भी बने हैं.

