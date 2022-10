Zee News Select: खेल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 17 October 2022

1. T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर, दो बार की T20 वर्ल्ड चैम्पियन को स्कॉटलैंड ने किया चित Click Here To Read Full Story

ICC Mens T20 World Cup 2022​: टी20 वर्ल्ड कप 2022 में सोमवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. दो बार की टी20 वर्ल्ड चैंपियन टीम वेस्टइंडीज को स्कॉटलैंड ने 42 रनों से हराकर उलटफेर कर दिया. स्कॉटलैंड ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप बी मैच में दो बार के चैंपियन वेस्टइंडीज को हरा दिया.

2. IND vs AUS: सूर्यकुमार यादव को लगी स्टार्क की तेज बाउंसर, टूटा हेलमेट; देखें VIDEO Click Here To Read Full Story

Suryakumar Yadv Batting: वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सूर्यकुमार यादव चोटिल होने से बच गए. जब मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) की एक गेंद उनके हेलमेट पर जा लगी.

3. कोहली के 'रॉकेट थ्रो' से मात खा गया कंगारू बल्लेबाज, Video ने ट्विटर पर मचाया तहलका Click Here To Read Full Story

India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में टीम इंडिया के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली ने फील्डिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिम डेविड को अपने रॉकेट थ्रो से ऐसे चित कर दिया, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है.

4. वार्म अप मैच से हो गया तय! T20 वर्ल्ड कप में विरोधियों के लिए काल बनेगा ये घातक बॉलर Click Here To Read Full Story

India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में एक स्टार खिलाड़ी ने कमाला का खेल दिखाया है. इस प्लेयर ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से सभी का दिल जीता लिया.

5. टी20 वर्ल्ड कप के रोमांचक रिकॉर्ड्स, जिन्हें तोड़ने में बड़े-बड़ों के छूट जाएंगे पसीने Click Here To Read Full Story

T20 World Cup Records: टी20 वर्ल्ड कप 2022 का आगाज हो चुका है और भारत को अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को खेलना है. टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका पहला खिताब भारत ने साल 2007 में जीता था. अब तक 7 सीजन में वेस्टइंडीज की टीम ने सबसे ज्यादा 2 बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है.

6. टीम इंडिया ने पूरी की दिवाली की तैयारी, T20 WC में छुड़ाए जाएंगे पाकिस्तान के पटाखे Click Here To Read Full Story

T20 World Cup: टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2022 में अपना पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी. इस मैच से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया.

7. टीम इंडिया के मैच में इस एंकर ने लगाया ग्लैमर का तड़का, हुस्न देख हार जाएंगे दिल Click Here To Read Full Story

T20 World Cup 2022: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) से टीम इंडिया ने पहले मैच में शानदार जीत दर्ज की. इस मैच भारतीय खिलाड़ियों के साथ-साथ एक खूबसूरत एंकर ने भी फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा. ये एंकर और कोई नहीं बल्कि नेरोली मीडोज (Neroli Meadows) हैं. आइए आपको बताते हैं नेरोली मीडोज (Neroli Meadows) के बारे में.

8. आखिरी ओवर में शमी ने किया बड़ा कमाल, ऑस्ट्रेलिया से जीत छीनकर यूं पलट दी बाजी Click Here To Read Full Story

T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2022 के वार्म अप मैच में टीम इंडिया ने बड़ा कमाल करते हुए खिताब की सबसे तगड़ी दावेदार ऑस्ट्रेलियाई टीम को 6 रनों से हरा दिया. ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेले गए इस रोमांचक मैच के आखिरी ओवर में टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कमाल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के मुंह से जीत छीन ली और टीम इंडिया को हारी हुई बाजी जिता दी.

9. टीम इंडिया के वार्म अप मैच से हुआ साफ, पूरे T20 WC बेंच पर बैठा नजर आएगा ये खिलाड़ी! Click Here To Read Full Story

T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वार्म अप मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़े मैच विनर खिलाड़ी को खेलने का मौका नहीं दिया. टी20 वर्ल्ड कप में इस खिलाड़ी के लिए प्लेइंग 11 में जगह बनाना मुश्किल दिखाई दे रहा है.

10. रोहित के पास मौजूद युवराज जैसा ये खिलाड़ी, 15 साल का इंतजार खत्म कर जिता देगा T20 WC! Click Here To Read Full Story

Team India: टीम इंडिया और रोहित शर्मा के पास एक ऐसा खतरनाक खिलाड़ी मौजूद है, जो युवराज सिंह जैसा मैच विनर है और वह भारत को 15 साल के लंबे इंतजार के बाद टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी जिता सकता है. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप जब साल 2007 में शुरू हुआ था, तब भारत ने पहली बार में ही आईसीसी के इस खिताब को अपने नाम किया था.