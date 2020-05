अमेरिका के इस ओलंपिक चैंपियन ने की खुदकुशी, सदमे में खेल जगत

लॉस एंजिलिस: विंटर ओलंपिक 2006 की बॉबस्ले (Bobsleigh) इवेंट में अमेरिका को रिप्रेजेंट करने वाले पावले योवानोविच (Pavle Jovanovic) ने आत्महत्या कर ली. वह 43 साल के थे. अमेरिकी बॉबस्ले एवं स्केलेटन महासंघ ने शनिवार को यह जानकारी दी. योवानोविच के टीम के पूर्व साथी और महासंघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरोन मैकग्वायर ने कहा, ‘शीतकालीन खेल जगत के लिए यह त्रासदी है.’

Being a teammate extends beyond the ice. The community of sliding athletes that competed alongside Pavle Jovanovic unites as we mourn his loss. You inspired us all with your dedication and talent to the sport, Pav, but you changed us with your laughter: https://t.co/DakUe2f9tN pic.twitter.com/593l5Mkt1o

— USA Bobsled Skeleton (@USABS) May 9, 2020