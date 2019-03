इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का जल्द होगा आगाज, 12 करोड़ की इनामी राशि बांटी जाएगी

नई दिल्ली: भारत में हर साल होने वाला गोल्फ टूर्नामेंट हीरो इंडियन ओपन इस साल 28 से 31 मार्च तक गुरुग्राम के डीएलएफ गोल्फ एंड कंट्री कोर्स में खेला जाएगा. इस बात की घोषणा गुरुवार को एक समारोह में की गई. हीरो इंडियन ओपन का यह 55वां संस्करण होगा जिसमें भारत के शीर्ष गोल्फ खिलाड़ी और एशियन टूर नंबर-1 शुभांकर शर्मा और हाल ही में स्कॉटिश ओपन जीतने वाले ब्रैंडन स्टोन हिस्सा ले रहे हैं.

1,750,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 12 करोड़ 15 लाख रुपए) इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट में जिन अन्य खिलाड़ियों ने हिस्सा लेने की हामी भर दी है उसमें एंड्रयू जॉनस्टन का नाम भी शामिल है. जॉनस्टन बीते साल इस टूर्नामेंट में उप-विजेता रहे थे. वहीं चार यूरोपियन टूर जीत अपने हिस्से में डालने वाले बर्नड वेइस्बर्गर इस टूर्नामेंट में खेलेंगे.

भारत के एस.एस.पी चौरसिया, शिव कपूर, राहुल गांगजी, अजितेश संधू, विराज मडप्पा, खालिन जोशी, एस. चिक्कारंगप्पा को भी इस टूर्नामेंट में खेलते देखा जा सकता है.

2019 Hero Indian Open Press conference at New Delhi today. IGU proudly presents the 55th edition of the coveted IO trophy to the world in the presence of our sponsor HeroMotor Corp , sanctioning partner European Tour and other stakeholders. See you all at DLF for an exciting week pic.twitter.com/GjnxJPDk84

