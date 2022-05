CSK vs MI Match Update: IPL मुकाबले में चली गई लाइट, आउट दिए जाने पर रिव्यू तक नहीं ले पाया CSK का बल्लेबाज

CSK vs MI: IPL 2022 के 59वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने-सामने हैं. इस मैच में टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. ये फैसला एकदम ठीक रहा और सीएसके की हालत मैच में बेहद खराब रही है. सीएसके की पूरी टीम इस मैच में सिर्फ 97 रन बनाकर आउट हो गई. मुंबई के गेंदबाजों के आगे इस पूरी ही पारी में सीएसके के खिलाड़ी पानी भरते हुए नजर आए हैं. लेकिन सीएसके की टीम को इस मैच में थोड़ी अनलकी भी रही. सीएसके ने मैदान में तकनीकी दिक्कत की वजह से अपनी टीम के एक अहम बल्लेबाज का विकेट शुरू में ही खो दिया.

मुंबई और सीएसके के बीच शुरू से ही तकनीकी समस्या रही. इस मैच में पावरकट भी शुरू से लग रहे थे जिसकी वजह से टॉस भी काफी देरी से शुरू हुआ. वहीं ऐसा ही कुछ मैच के शुरू होने के बाद पहले ही ओवर में भी देखने को मिला. इस मैच में सीएसके के ओपनर डेवन कॉन्वे को अपना विकेट जल्दी ही खोना पड़ा.

Unlucky for Devon Conway, the ball was missing leg stump. He couldn't take the DRS due to powercut in the stadium. pic.twitter.com/kyaUJsZw9e

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 12, 2022