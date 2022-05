KKR vs LSG: वो कैच जिसने तोड़ दिया KKR का प्लेऑफ में जाने का सपना, एक गेंद पर पलट गई पूरी बाजी

KKR vs LSG: आईपीएल 2022 (IPL 2022) में बुधवार को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 2 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ जहां लखनऊ की टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है वहीं केकेआर की टीम अंतिम 4 से बाहर हो चुकी है. एक समय ऐसा था जब केकेआर इस मैच को जीतने के एकदम करीब थी, लेकिन सिर्फ एक कैच ने इस टीम का सपना तोड़ दिया.

जी हां, एक कैच ने केकेआर से प्लेऑफ में जाने का ख्वाब छीन लिया. ये कैच लखनऊ के खिलाड़ी एविन लुइस ने पकड़ा था. दरअसल हुआ यूं कि केकेआर को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत थी. तभी केकेआर के घातक बल्लेबाज रिंकु सिंह ने पहली 4 गेंदों पर 4, 6, 6 और 2 रन के लिए एक शॉट खेला. आखिरी 2 गेंदो पर केकेआर को जीत के लिए सिर्फ 3 रनों की जरूरत थी और ऐसा माना जा रहा था कि रिंकु इस मैच को आराम से केकेआर की झोली में डाल देंगे.

Evin Lewis, just unbelievable. What a one handed catch.#IPL20222 #KKRvsLSG pic.twitter.com/7EJcQVMLvY

— Harish Jangid (@HarishJ56732474) May 18, 2022