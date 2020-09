IPL 2020 CSK vs RR: आखिर 7वें नंबर पर बैटिंग करने क्यों उतरे धोनी? जानिए असली वजह

नई दिल्ली: राजस्थान रॉयल्स (RR) ने शारजाह में खेले गए मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) को 16 रनों से मात दी है, हालांकि सीएके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने अपने फिनिशर वाले हुनर को पेश करते हुए आखिरी ओवर में लगातार 3 छक्के लगाए और दर्शकों में उत्साह पैदा कर दिया. हालांकि माही पहले बल्लेबाजी करने उतर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को नंबर 7 पर बैटिंग करने भेजा, जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का शिकार करना पड़ा. लेकिन धोनी ऐसा करने पीछे की वजह बताई है.

यह भी पढ़ें- IPL 2020 KKR vs MI: अबु धाबी में रोहित और कार्तिक की सेना की टक्कर, Match Preview

मैच के आखिरी ओवर में चेन्नई की टीम को जीत के 38 रन की जरूरत थी और 4 विकेट बाकी थे, 39 साल के इस लेजेंड ने टॉम कुरेन की गेंद को 3 बार बाउंड्री के पार भेज दिया, इस ओवर में कुल 21 रन बने. पहले 2 गेंदों में 1-1 रन बने, फिर माही ने विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा पेश किया. इसके बावजूद धोनी की कोशिश बेकार गई और टीम 6 विकेट खोकर 200 रन ही बना सकी.

मैच के बाद इंटरव्यू में धोनी ने बताया कि उन्होंने खुद को नंबर 7 पर आखिर क्यों भेजा. माही ने कहा, 'हमलोग सैम और जडेजा को उपरी क्रम में आजमाना चाहते थे, सीजन के आखिरी में आप देखेंगे कि सीनियर खिलाड़ी पहले बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत में हम प्रयोग कर रहे थे ताकि जान सकें कि कौन बाद में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है. मैंने लंबे वक्त से बल्लेबाजी नहीं की है और 14 दिनों के क्वारंटीन का कोई फायदा नहीं मिला है.'

“We wanted to try Sam, Jadeja up. Towards the end, you will see senior guys stepping up but at the start of tournament we want to try things, if not, we know who can do it later. I haven't batted for a long time, and the 14-day quarantine hasn't really helped."

- MS Dhoni #RRvCSK pic.twitter.com/hboy6hYtYC

— Whistle Podu Army - CSK Fan Club (@CSKFansOfficial) September 22, 2020