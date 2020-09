IPL 2020: संजू सैमसन को 'अगला धोनी' कहने पर शशि थरूर पर भड़के गौतम गंभीर

नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और शशि थरूर (Shashi Tharoor) के बीच ट्विटर जंग देखने को मिली, दरअसल राजस्थान रॉयल्स (RR) और किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के बीच हुए रोमांचक मुकाबले के बाद शशि थरूर ने जिस अंदाज में मैच के हीरो संजू सैंसमन (Sanju Samson) की तारीफ की वो गौतम गंभीर को नागवार गुजरी.

यह भी पढ़ें- IPL 2020: संजू सैमसन ने आईपीएल में पूरे किए 100 छक्के

थरूर ने ट्विटर पर लिखा, 'राजस्थान रॉयल्स ने क्या शानदार जीत हासिल की है, मैं संजू सैमसन को करीब एक दशक से जानता हूं और जब वो (संजू) 14 साल के थे तब मैनें कहा था कि एक दिन वो अगले एमएस धोनी बनेंगे, खैर वो दिन आज आ गया, आईपीएल में उनकी 2 शानदार पारियों के बाद आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर आपके सामने है.'

What an absolutely incredible win for @rajasthanroyals ! I’ve known @iamSanjuSamson for a decade & told him when he was 14 that he would one day be the next MS Dhoni. Well, that day is here. After his two amazing innings in this IPL you know a world class player has arrived.

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 27, 2020