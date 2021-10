IPL 2021: Punjab Kings के साथ हुई 'बेईमानी', बीच मैदान में अंपायर पर भड़के कप्तान KL Rahul

नई दिल्ली: विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम आरसीबी (RCB) और केएल राहुल (KL Rahul) की पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, लेकिन इस मैच में विवाद भी देखने को मिला. बैंगलोर की पारी के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पंजाब के कप्तान राहुल भड़क गए.

इस बात को लेकर हुआ बवाल

आरसीबी (RCB) की बैटिंग के दौरान 8वें ओवर में रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) की गेंद पर सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) ने रिवर्स स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके ग्लव्स को छूते हुए विकेटकीपर केएल राहुल (KL Rahul) के हाथों में आ गई.

यह भी पढ़ें- IPL में अब तक की सबसे ग्लैमरस टीम मालकिन, देखिए PHOTOS

अंपायर ने पडिक्कल को दिया नॉट आउट

वीडियो रिप्ले देखने पर गेंद देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) के दस्ताने को छूती हुई नजर आ रही थी. केएल राहुल (KL Rahul) ने जोरदार अपील की, लेकिन फील्ड अंपायर पर इसका कोई असर नहीं हुआ और पडिक्कल को नॉट आउट करार दिया गया.

How on earth was that not out? Did I miss the cricket rules changing?#RCBvsPBKS #Ridiculous pic.twitter.com/0h5r1dOqNR — Sriteja R Chilakapati (@sritejach) October 3, 2021

अंपायर पर भड़क गए केएल राहुल

केएल राहुल (KL Rahul) ने इसके बाद रिव्यू लिया. थर्ड अंपायर ने भी देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) को नॉटआउट दे दिया. इस पर पंजाब किंग्स (Punjab Kings) के कप्तान बुरी तरह भड़क गए और फील्ड अंपायर के पास पहुंच गए. क्रिकेट फैंस भी इस फैसले से खुश नहीं दिखे.

Bishnoi was bowler, so third umpire must be Kumble. #IPL pic.twitter.com/XtL0bbrHa4 — Silly Point (@FarziCricketer) October 3, 2021

Umpire while giving not out #RCBvPBKS pic.twitter.com/C1XzJEDICn — Sahil Waingankar ( Unsaid Thoughts ) (@SahilWainganka9) October 3, 2021

#RCBvsPBKS #RCBvPBKS Not out Now everyone will understand why KL Rahul said this: pic.twitter.com/9Eyq0ynHGH — Hemant Kumar (@SportsCuppa) October 3, 2021

Who trains umpires in India? Why have they been so incompetent for so many years, with the odd exception. How can they not be properly trained for a tournament as big as the IPL? Just baffles me. #IPL2021 #RCBvPBKS — Raunak Kapoor (@RaunakRK) October 3, 2021

Styris on air: 'The 3rd umpire should be sacked. Plain and simple'.#RCBvPBKS — Gurkirat Singh Gill (@gurkiratsgill) October 3, 2021

बाद में राहुल ने लपका पडिक्कल का कैच

देवदत्त पडिक्कल (Devdutt Padikkal) ने 38 गेंदों में 105.26 की स्ट्राइक रेट से 40 रनों की पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए. बाद में मोइजेज हेनरिक्स (Moises Henriques) की गेंद पर केएल राहुल (KL Rahul) ने ही पडिक्कल का कैच लपका.