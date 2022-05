IPL 2022: रनों की बारिश करने वाले Josh Buttler की लगी लॉटरी, पर्पल कैप जीतने वाले Yuzvendra Chahal को भी मिले इतने पैसे

Yuzvendra Chahal Josh Buttler Orange Cap Purple Cap: गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर आईपीएल 2022 का खिताब जीत लिया. आईपीएल 2022 में कई स्टार खिलाड़ियों ने अपने खेल से सभी का दिल जीत लिया. पर्पल कैप जीतने वाल युजवेंद्र चहल और ऑरेंज कैप जीतने वाले जोस बटलर पर पैसों की बरसात हो गई. दोनों ही खिलाड़ी लखपति बन गए हैं.

भारतीय पिचें हमेशा से ही स्पिनर्स की मददगार रही है. इन पिचों राजस्थान रॉयल्स के जादुई स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने कमाल का खेल दिखाया. चहल आईपीएल 2022 में बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहले बने रहे. उन्होंने आईपीएल 2022 के 17 मैचों में 27 विकेट अपने नाम किए. चहल बहुत ही किफायती भी साबित हुए हैं. उनकी गेंदों को खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं है. उन्होंने अपने दम पर राजस्थान रॉयल्स को कई मैच जिताए. चहल आईपीएल 2022 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. उन्होंने पर्पल कैप अपने नाम की और उन्हें 10 लाख का कैश प्राइज दिया गया.

IPL 2022 में जोस बटलर (Josh Buttler) ने अपने खेल से सभी का दिल जीत लिया. राजस्थान रॉयल्स को फाइनल में पहुंचाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई. वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. बटलर ने आईपीएल 2022 के 17 मैचों में 863 रन बनाए, जिसमें चार तूफानी शतक शामिल थे. पूरे टूर्नामेंट वह विरोधी गेंदबाजों के लिए काल बने रहे. वह हमेशा से ही राजस्थान रॉयल्स को मजबूत शुरुआत दिलाने के लिए फेमस रहे. बटलर के तरकश में हर वो तीर मौजूद है, जो किसी गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सके. जोस बटलर ने ऑरेंज कैप अपने नाम की और उन्हें 10 लाख रुपये का प्राइज दिया गया.

