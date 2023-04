IPL 2023: 'इसको 2023 वर्ल्ड कप खिलाओ', इस खिलाड़ी की आग उगलती बॉलिंग देख फैंस ने उठाई मांग

इस खिलाड़ी की आग उगलती बॉलिंग देख फैंस ने उठाई मांग

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने गुरुवार को खेले गए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की मजबूत बैटिंग लाइनअप को तहस-नहस करके रख दिया. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3.4 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट झटके. वरुण चक्रवर्ती का इकोनॉमी रेट इस दौरान 4.10 का रहा. वरुण चक्रवर्ती की कातिलाना गेंदबाजी ने मैच का रुख ही पलट दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 204 रनों का स्कोर खड़ा किया. इसके जवाब में बैंगलोर की टीम ने घुटने टेक दिए. बैंगलोर की टीम 123 रनों पर ढेर हो गई. वरुण चक्रवर्ती की इस घातक गेंदबाजी के बाद फैंस अब उन्हें टीम इंडिया में शामिल करने की मांग उठा रहे हैं.

#VarunChakravarthy 's reaction after taking those wickets has been priceless. You can clearly see in his eyes that he has a point to prove to his #KKRvRCB @KKRiders #AskStar @StarSportsIndia

Performances of Varun chakravarthy, Chahal, Shardul and Ruturaj gayakwad might look entertaining, but is surely concerning considering we have World cups ahead of us and Sanju, Kuldeep, Axar & Siraj might go ignored again. #KKRvRCB

Varun Chakravarthy ko kabhi troll nhi karna ka ghamand hai

Banda achcha hai, Pak ke against koi ni chala, NZ ke against 130 kaise defend ho jaata! And then he was dropped

I blame the Virat-Shastri duo for picking him eaely based on 1 IPL performance...! https://t.co/zwJmL9wvLE

