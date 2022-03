दिल्ली की जीत के बाद भी पंत पर भड़के फैंस, टीम से काटा था इस खिलाड़ी का पत्ता

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 में दिल्ली की शुरुआत जीत के साथ हुई है. ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने पहले ही मैच में मुंबई को 4 विकेट से हराया. इस मैच में दिल्ली गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में फेल रही. मैच में पंत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजों ने जमकर रन खर्च किए. टीम की जीत के बाद भी फैंस दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन पर सवाल उठाए जा रहे हैं. पंत की टीम में एक ऐसा गेंदबाज भी था जिसने पिछले सीजन में सभी मैच खेले थे, लेकिन पंत ने इस गेंदबाज को पहले ही मैच में टीम से बाहर कर दिया.

दिल्ली और मुंबई के बीच ये मुकाबला मुंबई के ब्रेब्रोन स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में पंत ने तेज गेंदबाज के तौर पर शार्दुल ठाकुर, कमलेश नागरकोटी और खलील अहमद को शामिल किया लेकिन पिछले सीजन में 14 के 14 मैच खेलने वाले चेतन सकारिया को ना शामिल करते हुए सभी को चौंका दिया. चेतन सकारिया पिछले साल राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे और टीम ने उन्हें सभी मैचों में प्लेइंग XI में जगह दी थी. सीजन की शुरुआत से पहले 24 साल के चेतन दिल्ली टीम के लिए इस सीजन में एक अहम गेंदबाज की भूमिका में देखे जा रहे थे लेकिन पहले मैच में इसका उल्टा देखने को मिला है. जिसके बाद फैंस भी सोशल मीडिया पर भड़के हुए नजर आए.

Why Chetan Sakariya is not in playing XI ?? #DCvsMI #IPL2022

Mandeep over sarfraz is fine

But how tf chetan sakariya is not in the 11??

Should have played over nagarkoti

— Deepanshu Tulsani (@deepking_10) March 27, 2022