VIDEO: IPL Final में धोनी रन आउट हंगामा- फैंस ने ट्विटर पर पूछा क्या यह वाकई आउट था?

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में मुंबई और चेन्नई के बीच हुआ फाइनल आखिरी ओवर तक तो गया, लेकिन इस मैच में उतार चढ़ाव भी कम नहीं रहे. केवल 150 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम को बहुत दिक्कतों को सामना करना पड़ा और अंततः मुंबई की टीम आखिरी गेंद पर एक रन से मैच जीत गई. मैच में चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी के रन आउट का फैसला विवादास्पद रहा. इस पर फैंस ने काफी सवाल भी उठाए.

11वें ओवर में ही आना पड़ा धोनी को

इस मैच में धोनी को बल्लेबाजी के लिए मैदान में आने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा. धोनी 11वें ओवर में बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे जब अंबाती रायडू जसप्रीत बुमराह के शिकार बने. उस समय टीम का स्कोर केवल 73 रन था. लक्ष्य मुश्किल नहीं था लेकिन मुंबई के गेंदबाजों की छवि के लिहाज से यह आसान नहीं था. धोनी हालात से अच्छे से वाकिफ थे, इसलिए जोखिम भरे शॉट्स खेलने की उन्हें जरूरत नहीं थी. लेकिन वे रनों की गति को धीमा कर दबाव भी बढ़ाने के मूड में नहीं थे.

बहुत समय लगा फैसला लेने में

धोनी को अपना खाता खोलने में सात गेंदें लगी. 13वां ओवर हार्दिक पांड्या फेंक रहे थे. इस ओवर में शेन वॉटसन ने चौथी गेंद पर एक रन लिया. यहां धोनी ने ओवर थ्रो पर रन लेने की कोशिश की लेकिन ईशान किशन का थ्रो सीधा विकेट पर लगा अंपायर ने रन आउट की अपील को थर्ड अंपायर तक पहुंचा दिया. थर्ड अंपायर को काफी समय लगा. कॉमेंटेटर्स भी फैसला लेने में असहज नजर आए. अंतत: अंपायर ने धोनी का रन आउट करार दिया. धोनी केवल 2 रन बनाकर पहली बार सीजन में रनआउट होकर पवेलियन वापस लौटे.

MS Dhoni run-out! Out or Not out? https://t.co/dkrfpPHQ2V via @ipl — Shubham Pandey (@21shubhamPandey) May 13, 2019

फैंस ने इस रन आउट की तस्वीरों और वीडियो का खूब अध्ययन किया और सोशल मीडिया पर थर्ड अंपायर के फैसले पर सवाल उठा डाले, फैंस ने यहां लोगों से अपील की वे ही फैसला करें कि क्या धोनी आउट थे. कई फैंस ने इस रन आउट की जूम की हुई तस्वीरें शेयर की.

Run out of @msdhoni was controversial. Benefits of doubt must be for Batsman. Out was not clear. — Chowkidar # Atul Sharma (@atulsharmagzb) May 13, 2019

#IPL2019Final This is out??? I think I should read the rules book once again.... pic.twitter.com/rktigTuRvK — Krishwanth Balasubramani (@krishwanth26) May 12, 2019

फिर भी आखिरी ओवर तक गया मैच

फैंस को, खासकर चेन्नई को इस रन आउट से बहुत बड़ा झटका लगा, वे इस मैच में धोनी की फिनिशिंग पारी तो देख ही नहीं पाए. वहीं वे धोनी के छक्के चौके देखने से महरूम रह गए. वहीं कई फैंस ने सोशल मीडिया पर इसे फैसले को पूरी तरह से गलत बताया, कुछ फैंस ने इस मैच फिक्सिंग की ओर इशारा किया है. इस मैच में धोनी की आउट होने के बाद भी टीम ने जुझारूपन दिखाया और जसप्रीत बुमराह के शानदार गेंदबाजी के बीच मैच अंतिम ओवर तक ले गए.