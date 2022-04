KKR vs DC: Rishabh Pant की गर्लफ्रेंड Isha Negi मैच देखने पहुंचीं, फैंस ने दिए ये रिएक्शंस

Rishabh Pant Girlfriend Isha Negi: IPL 2022 के 41वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) आमने-सामने हैं. इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मैच में ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की गर्लफ्रेंड ईशा नेगी भी मैच देखने पहुंचीं.

ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की गर्लफ्रेंड ईशा नेगी (Isha Negi) मैच देखने पहुंची. इसके बाद जब दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को शुरुआती सफलता मिली, तो ईशा खुशी से झूमती नजर आईं. ईशा नेगी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. एक यूजर ने लिखा है कि भाभी आई हैं लेडी लक लेकर आई हैं.

Pant's sister Sakshi Pant and his girlfriend Isha Negi both at the stadium today for the #DCvKKR match pic.twitter.com/lgfoO4DljK

— Aakarsh (@AakarshTweets) April 28, 2022