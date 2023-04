IPL 2023: आखिरी ओवर में अचानक यूं हो गया चमत्कार, बैंगलोर से जीत छीनकर लखनऊ ने ऐसे पलट दी बाजी

RCB vs LSG Last Over: IPL 2023 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने बड़ा कमाल करते हुए खिताब की सबसे तगड़ी दावेदार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) टीम को मैच की आखिरी गेंद पर 1 विकेट से हरा दिया. बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मैच के आखिरी ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने इतिहास रचते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के मुंह से जीत छीन ली. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम 213 रनों का टारगेट देने के बावजूद लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ एक विकेट से मैच हार गई.

आखिरी ओवर में अचानक यूं हो गया चमत्कार बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सोमवार को खेले गए IPL 2023 के मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को आखिरी ओवर में जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन उनके 7 विकेट गिरे चुके थे. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) टीम के लिए उस वक्त जयदेव उनादकट और मार्क वुड क्रीज पर मौजूद थे. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) टीम के लिए मैच का आखिरी ओवर तेज गेंदबाज हर्षल पटेल करने के लिए आए थे. इसके बाद जो रोमांच शुरू हुआ, उसने दर्शकों के दिल की धड़कन बढ़ा दी. (@dilseindianhon) April 10, 2023 RCB vs LSG मैच का आखिरी ओवर पहली गेंद - हर्षल पटेल की गेंद पर जयदेव उनादकट ने 1 रन लिया दूसरी गेंद - हर्षल पटेल की गेंद पर मार्क वुड क्लीन बोल्ड हो गए. मार्क वुड 1 रन के निजी स्कोर पर आउट हुए. तीसरी गेंद - हर्षल पटेल की गेंद पर रवि बिश्नोई ने 2 रन लिए चौथी गेंद - हर्षल पटेल की गेंद पर रवि बिश्नोई ने 1 रन लिया पांचवीं गेंद - हर्षल पटेल की गेंद पर जयदेव उनादकट आउट हो गए. जयदेव उनादकट 9 रन के निजी स्कोर पर फाफ डु प्लेसिस को कैच दे बैठे छठी गेंद - आवेश खान ने गेंद मिस कर दी और बाई का एक रन दौड़ पड़े और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को जीत दिला दी. बैंगलोर से जीत छीनकर लखनऊ ने ऐसे पलट दी बाजी इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने 20 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 212 रन बनाए और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 213 रनों का टारगेट दिया. जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की टीम ने 20 ओवर में 213 रन बनाते हुए आखिरी गेंद पर मैच जीत लिया. पूरन और स्टोइनिस ने लखनऊ की यादगार जीत की नींव रखी. पूरन ने इस सत्र का सबसे तेज अर्धशतक महज 15 गेंदों में जड़ डाला.