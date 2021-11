IPL 2022 Mega Auction: इस धाकड़ बल्लेबाज पर लगेगी सबसे बड़ी बोली! टूटेंगे सभी रिकॉर्ड्स?

नई दिल्ली: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) खत्म होने के तुरंत बाद आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन (IPL 2022 Mega Auction) को लेकर सरगर्मी बढ़ जाएगी. ग्लोबल टूर्नामेंट पर कई भारतीय फ्रेंचाइजियों के मालिकों की नजर है, क्योंकि यहां से कई धाकड़ प्लेयर्स निकलकर आएंगे जो दुनिया की सबसे मशहूर टी-20 लीग की शान बढ़ाएंगे.

आईपीएल 2022 (IPL 2022) के लिए नए सिरे से खिलाड़ियों की बोली लगाई जाएगी, हालांकि कुछ क्रिकेटर्स पहले से ही रिटेन किए जाएंगे. अहमदाबाद (Ahmedabad) और लखनऊ (Lucknow) के तौर पर टूर्नामेंट से नई टीमें जुड़ चुकी हैं. इन दोनों फ्रेंचाइजियों को कुछ प्लेयर्स पहले से ही खरीदने की छूट मिल सकती है.

आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन (IPL 2022 Mega Auction) में जिस खिलाड़ी को लेकर बिडिंग वॉर (Bidding War) छिड़ सकता है वो हैं दक्षिण अफ्रीका (South Africa) के रॉसी वान डर डुसेन (Rassie van der Dussen). आखिर क्या वजह है कि इस क्रिकेटर्स को लेकर भारतीय फ्रेंचाइजियों की दिलचस्पी बढ़ गई है?



दरअसल आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के दौरान दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड (South Africa vs England) के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला जिसमें रॉसी वान डर डुसेन (Rassie van der Dussen) ने शानदार बल्लेबाजी की जिसकी बदौलत प्रोटियाज टीम को 10 रन से फतह हासिल हुई.

RESULT | #Proteas WIN BY 10 RUNS

Rabada claimed a final over hat-trick to ensure we end our #T20WorldCup campaign on a positive note

Key contributions from Shamsi (2/24), Pretorius (2/30), vd Dussen (94*) and Markam (52*) #ENGvSA #T20WorldCup #BePartOfIt pic.twitter.com/HX1IRuSgSl

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) November 6, 2021