IPL: सबके सामने आ गया विराट कोहली और सौरव गांगुली का 'झगड़ा', VIDEO से क्रिकेट जगत में भूचाल!

नहीं मिलाया विराट और गांगुली ने हाथ

बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शनिवार को हाई वोल्टेज आईपीएल मैच हुआ. इस मुकाबले में आरसीबी ने जीत दर्ज की और दिल्ली कैपिटल्स को सीजन में लगातार 5वीं हार झेलनी पड़ी. इस मुकाबले के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली और दिल्ली कैपिटल्स के निदेशक सौरव गांगुली ने हाथ नहीं मिलाया. वीडियो वायरल हुआ तो जैसे तहलका मच गया.

क्रिकेट जगत में भूचाल

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स पर आरसीबी की जीत में अहम योगदान दिया. उन्होंने ओपनिंग करते हुए 34 गेंदों पर 6 चौके और एक छक्के की बदौलत 50 रन बनाए. वह अपनी टीम के लिए टॉप स्कोरर रहे. इससे पहले आरसीबी को कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बैक-टू-बैक मैचों में हार मिली थी. जैसे ही मैच के बाद खिलाड़ियों ने आपस में हाथ मिलाए, तब विराट और गांगुली के बीच रिश्तों में खटास सी दिखी. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Virat kohli Ignore Ganguly not even handshake .its call karma ganguly never mess with king kohli pic.twitter.com/IeHjmvI32S

— Radhe krishna ) April 15, 2023